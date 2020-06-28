中國在疫情期間網絡攻擊歐洲醫院以獲取病患數據

新冠疫情期間，歐洲一些醫院受到來自中國的網絡攻擊，北京試圖通過此舉獲取醫院數據。歐盟委員會主席馮德萊恩在6月22日星期一與中國領導人舉行視頻會議後表示：歐洲方面注意到：一些醫院及下屬數據中心遭遇網絡攻擊，歐洲已明確表示，絕不容忍這樣的行為。這是歐委會主席首次對北京提出這樣的嚴厲指控。

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歐盟委員會主席的表態自然引發對疫情期間發生的多起網絡事件的聯想。據法國《觀點》周刊披露，從3月份開始，歐洲的醫院就遭到來自中國的大規模黑客攻擊。當時局勢十分緊張，多方指責北京隱瞞疫情的嚴重性，從而延誤了挽救成千上萬人生命的最佳時機，也在當時，美國總統特朗普指稱新冠病毒為“中國病毒”並指責世衛組織聽命於中國。

報道引述法國官方信息人士披露，中國對歐洲醫院發動的大規模網絡攻勢的目的旨在獲取患者數據，了解住院病患的年齡、以及所接受的具體治療方法等。主要用途或許是與中國的數據進行對比，同時了解病毒在境外的發展趨勢。

3月22日，管理巴黎大區39座醫院的巴黎公立醫院管理局（AP-HP）的部分計算機服務器受到分布式拒絕服務（DDos）攻擊。該機構通過暫時切斷員工使用電子郵件和遠程工作工具等方式解決了此一事件。捷克政府也曾披露：該國布爾諾（Brno）醫院網絡系統在3月13日遭遇了類似襲擊。

衛生系統遭遇網絡襲擊並非孤立事件。法國參院在6月10日的一份報告中就披露了醫療系統網絡的弱點。報告起草人指出：衛生系統一年之內遭遇18次網絡攻擊，是信息安全領域長期投資不足的結果。

北約也在6月初強調了那些專門瞄準與疫情相關的醫療保健服務部門、醫院和研究所的網絡襲擊的嚴重性。4月底，歐盟外交事務專員博雷利 （Josep Borrell）也披露：新冠疫情爆發後，發現了大量網絡釣魚和惡意程序傳播活動，其中部分活動觸及到管理疫情危機的關鍵基礎架構。不過，博雷利並沒有提及相關事件是否與中國有關聯。