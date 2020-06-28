人大常委唯一港人譚耀宗建議國安法可追溯並加重刑罰

全國人大常委今日（28日）召開會議，預料審議並在會議結束前表決通過上周人大常委法工委公布的香港國安法草案。對國安法可以投票的唯一港人譚耀宗27日離港赴京前表明，將在會上提出兩項建議：香港國安法的執行可追溯，其次是刑罰應該加重以收殺雞儆猴作用。

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在此同時，獲邀上京列席常委會議的港區人大葉國謙27日說，雖然未知港版國安法最終條文內容，但認為日後香港遊行再有人舉起美國和英國以及“香港獨立”這三幅旗幟，將會違法。葉在一個電台節目上說：“如果在7.1遊行去展示、揮舞香港獨立，揮舞住英國旗、美國旗，我覺得同現時立的國安法來說，一定有牴觸。”民主派批評葉國謙說法違反常識，有人認為不少愛國“小粉紅”在外國國土上一天到晚揮舞五星旗，為何又不屬違法。

盛傳在星期一常委會議結束當日，香港國安法將獲得表決通過，並立即實施，然而至今未見具體條文。早前北京“說明”草案時只提到，國安法針對分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動，及勾結外國和境外勢力干預香港事務活動這4方面，與及特首可指派法官處理國安法案件等，至於什麼行為違反了該4項罪行、國安法有否追溯期等問題，北京未有明確答案。

不過從譚耀宗聯和葉國謙上述開會前的言論，令人一見端倪。此外，從譚和葉兩個人的言論可見，向中央建議在國安法“加辣”整治港人的，不是京官，而是所謂的港人自己人。

譚耀宗說：“有些人擔心，如果（國安法）缺乏追溯，將失去阻嚇作用，也有人非認為觸犯國安法安全法者，應該加重刑期，反映事件的嚴重性。”

包括葉國謙在內，香港一共有10個港區人大獲邀今日出席人大常委會議，但他們屬於列席性質，並不能就香港國安法表決。