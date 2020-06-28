國際特赦組織憂港版國安法可能令香港成警察社會

國際特赦組織28日發文指出，對中國在香港製定“港版國安法”感到擔憂，除非官方有採取措施確保人權受保障，否則香港人將面臨任意拘留及不公平審訊的風險。

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據東森新聞今天報道說，國際特赦組織指：國安法可能令香港成警察社會“面臨任意拘留風險”。國際特赦組織東亞區辦事處主任羅助華（Joshua Rosenzweig）表示，香港正處於未來不確定與動蕩不安的懸崖邊緣，“港版國安法”可能凌駕香港目前保障大眾法律，威脅香港人的的自由。

據羅助華指出，香港政府已開始利用法律手段對付港人，一個秘密的國家安全機構給予政府更多工具來打壓人權，可能令香港成為警察社會，“若駐港國安機構被豁免遵守香港現行保障人權的法律，將令保障人權力度本就不足的香港刑事程序更加無力。”羅助華還說，大陸及香港政府都稱“港版國安法”只會影響極少數人，但這樣的說法很難令人放心，“中國大陸承諾‘港版國安法’會尊重人權，但若沒有以法律條文予以保障及執行，這樣的承諾將毫無價值。”

據該報道稱，羅助華還強調，若“港版國安法”真的是為了打擊國安威脅與恐怖主義，那法律條文就必須明確列出，和平行使言論自由，集會及結社自由等權利可被豁免。