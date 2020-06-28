東盟10國罕齊聲反對中國南海主張

南海緊張局勢持續緊張，東盟（ASEAN）10個成員國上周五（26日）舉行視像峰會。越南以東盟名義翌日發表聲明，指應以1982年通過的《聯合國海洋法公約》為基礎，反對中國以歷史為由，宣稱擁有南海主權。中方暫未回應。

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據東網今天報道稱，東盟10國發聲明，反對華宣稱擁有南海主權。據東盟在聲明中重申，《聯合國海洋法公約》是界定內水、領海、臨接海域、大陸架、專屬經濟區（EEZ）、公海等重要概念，亦是全球領海爭議的裁決根據。

據該報道，有3名東南亞外交官表示，有關聲明顯示多國加強對南海的法治主張。

該報道說，2016年7月，荷蘭海牙的國際常設仲裁法院曾就菲律賓單方面提出的“南海仲裁案”公布裁決結果，指中方自行畫設的“九段線”沒法理依據，違反聯合國海洋法公約；並裁定南沙群島的所有海上地物均為礁岩，不能擁有周邊200海里的專屬經濟區（EEZ）或大陸架。