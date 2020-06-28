河北安新縣50萬人被嚴密封鎖

中國衛生官員6月28日表示，距離北京約150公里的安新縣將被“完全封閉和控制”，這與今年武漢市新冠病毒疫情流行時採取的嚴格措施相同。

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根據當地公告，27日起各村、小區、樓院實行全封閉管理。所有非本村（小區、樓院）的外來人員、車輛一律不準進入。

每戶每天可指派一名家庭成員憑出入證出門，購買食品或藥物，進行出入登記（掃碼）和體溫測量，其他人員除生病就醫、疫情防控外，不得外出。

中國官方媒體報導，該縣發現了約12例新冠病毒，其中11例與新發地有關，但是外界質疑官方通報數字的真實性。

北京市累計報告本地確診病例311例

6月28日下午，北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作第135場新聞發布會上，北京市政府新聞發言人徐和建介紹，6月27日0時至24時，北京新增報告本地確診病例14例、疑似病例1例、無癥狀感染者3例。他通報說，6月11日以來，累計報告本地確診病例311例，在院311例。尚在觀察的無癥狀感染者26例。

北京市政府下午表示，至28日中午12時，全市累計完成新冠病毒採樣829.9萬人，其中768.7萬人檢測完成，基本完成“應檢盡檢”人員動態清零。其中與新發地市場有關者已全數檢測。

中新社報導，北京市政府下午舉行防疫記者會，北京市疫情防控工作領導小組檢疫檢測工作組副組長、中共北京市委組織部副部長張強在會中作上述表示。

張強表示，北京市依輕重緩急，共分4批對“應檢盡檢”人員進行核酸檢測。第1批就是完成對豐台區新發地批發市場，以及海淀區玉泉東市場等出現疫情的工作人員、周邊小區居民、大數據清查出及主動報告有接觸史人員的核酸檢測。

他說，第2批則是完成大數據清查新發地批發市場相關人員的採樣檢測；第3批是完成對全市市中、高風險街道及鄉鎮常住人口、醫療機構從業人員，以及交通運輸、銀行、超商、社區便利商店、餐飲業、快遞外賣、美容美髮等公共領域服務人員，已返校學生及教職員，社區防控一線工作人員的採樣檢測。

張強說，第4批則是完成對重點區域人員的採樣檢測。

至於新發地批發市場受疫情影響休市後，北京市的蔬菜供應如何保障，經中國國務院聯防聯控機制生活物資保障組緊急部署，由國家發展改革委會同北京、河北研究決定，目前已在河北省高碑店市、廊坊市萬莊以及北京市平谷區馬坊鎮等3地設立個蔬菜中轉調運站，暫時承接新發地的功能。