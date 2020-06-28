港版國安法 中國人大常委會今起或無列議程討論 香港代表稱獲一致支持 猜30日通過

中國全國人大港區代表葉國謙今天表示，人大常委會上午審議“港區國安法”，並獲人大常委一致支持。外界推測，會議將於30日表決通過這部法律。

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據中央社今天報道稱，港區國安法審議，中國人大代表：獲一致支持。該報道稱，中國全國人大常委會28至30日召開會議，即便先前公布的議程未將“港區國安法”列於其中，但外界普遍認為會議將審議這部草案，並在30日表決通過。

香港電台引述港區全國人大代表葉國謙表示，28日上午的議程包括審議“港區國安法”草案，並獲得出席和負責審議的人大常委一致支持。

本次會議除人大常委出席外，包括身兼香港行政會議成員的葉國謙，和立法會議員吳秋北等10名港區人大代表，也獲邀列席會議。

據葉國謙轉述，全國人大法工委主任、基本法委員會主任沈春耀在會中指出，這段時間已透過不同管道了解各方對草案的意見，並指會就草案內容作部分修改。不過葉國謙指不便透露修改的內容，只稱並非大幅度的改動，他並說有關草案已列入本次表決議程，但預料不會在表決前公布草案條文。

而吳秋北則在社交平台臉書（Facebook）上傳一張以自己證件半遮掩的議程，從中可看到“港特”字眼。他還附上一張香港基本法的照片，表示是審議輔助資料。

據中央社，香港蘋果日報日前引述消息人士稱，“港區國安法”會在30日表決加入基本法附件三，同日在香港刊憲（公告），不晚於7月1日生效，而北京中央派駐香港的國安公署也將同步掛牌成立。