肯亞一帶一路鐵路被裁“違法”或藉此推卸與北京財務責任

根據南華早報報道，肯亞上訴法院周五裁定國營肯亞鐵路公司，在“標準軌”（SGR）鐵路工程的採購程序，並沒有遵守以及違反國家法律。SGR工程是中國一帶一路在非洲的重要標誌，造價數以億計美元。中國主席習近平上周在中非高峰會議上，還特別提及肯亞的SGR鐵路在新冠狀病毒疫情下發揮了作用。

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報道還引述肯亞司法界人士表示，日後一旦中國向肯亞提出賠償，肯亞政府可以法院裁定工程非法為由推卸一切合約上的責任。

根據南早報道，SGR鐵路的工程，一直都面對多個挫折，上訴法院的裁定，只是SGR面對最新的一個問題，而且還將可能對其未來的發展，以及其他一帶一路的工程，有着廣泛和重要的影響。

肯亞政治活躍分子並且是肯亞律師會成員的奧姆塔塔（Okiya Omtatah），在2014年提出司法訴訟，企圖阻止SGR工程。奧認為這個鐵路工程涉及公眾利益，應該遵守一個公平、透明以及有競爭性的採購程序。但奧姆塔塔他們認為整個工程合約只給予一個個體，而沒有經過公開招標，儘管工程的費用最終仍將由肯亞的納稅人埋單。

案件曾經被高等法院撤銷，原因是法院認定原告所用來作為證據的文件，已被政府列為機密，因此原告非法取得證據，不能被法院接納為正式記錄。奧姆塔塔和其他人不服高等法院的裁決，遂提出上訴。而上訴法院在周五作出上述的裁定，認為國營的肯亞鐵路並沒有遵守國家的採購法律，從而裁定SRG工程“違法”。

報道引述法律專家稱，上訴法院的裁定同時還對未來的工程有着重要的影響，因為肯亞政府可以藉此而推卸它對工程的合約責任。

報道引述肯亞律師會的哈維（Nelson Havi）說，上訴院的裁定可給予肯亞政府一個借口，推卸它對它屬意的工程一切責任，“一旦中國一帶一路公司提出控訴要求賠償，肯亞政府可在法院提出工程的非法性”。