默克爾呼籲歐盟對華采一致立場

在德國即將接任歐盟理事會輪值主席國之際，總理默克爾接受了《南德意志報》等歐洲六家報紙的聯合採訪，她除主要談及新冠疫情下歐盟所面臨的經濟與政治挑戰之外，也提及對華政策。默克爾表示，歐洲應有反映出利益和價值觀的共同對華立場。

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據自由亞洲報道稱，默克爾擔憂香港未來，呼籲歐洲對華立場一致。默克爾提到原定9月舉行的歐中峰會，表示疫情下峰會不得不推遲，但還是會舉行。默克爾說，峰會也迫使歐洲制定出一致的對華立場，該立場要“反映出我們的利益和價值觀，”包括對人權的維護以及對香港未來的憂慮。”

在被問及中國是否對歐洲的西方民主架構構成挑戰時，默克爾表示：“我們將盡全力讓我們有抵禦力。作為歐洲我們必須團結，否則就會自我削弱。”她說，中國希望扮演國際角色，“這使我們在經濟或應對氣候變遷上成為合作夥伴，但同時也是有着完全不同的政治體系的競爭者。無論如何，不對話不會是個好主意。”

據該報道稱，默克爾在被問及歐盟內部與東歐國家的政治分歧時，也提到中國。她說：“中國崛起為一個經濟大國，中國的例子顯示，一個不民主的國家也可以取得經濟上的成功，這對我們自由的民主政體是一個很大的挑戰。”