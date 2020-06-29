三峽大壩水位超高泄洪 中下游城市武漢等壓力巨大

中國氣象台已連續28日發出暴雨預警，7月1日起長江上游又是新一輪暴雨，而三峽大壩水位早已超出防洪限制近兩米，為此，中國官方29日宣布三峽大壩泄洪，預料將給武漢等城市帶來巨大壓力。中國國家主席習近平日前也首度表示，汛情嚴峻，加強防汛。

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綜合多家中國媒體報道，6月29日當地時間下午5時，長江三峽大壩水位已高達147.57米，超過汛期水位2.57米，入庫流沙每秒4萬立方米，是27日14時的兩倍，目前三峽大壩正以每秒3.42萬立法米的速度泄洪。但是，預料三峽水庫泄洪將給下游城市帶來巨大壓力，根據中國媒體報道，截至28日下午3時，武漢漢口的水位為24.25米，距離限汛水位25米只有0.75米。江邊的一級親水平台近日已被淹沒，江灘管理部門已在二級親水平台處拉起紅色警戒線。

長江上游的重慶市上星期據指經歷了自1940年以來最嚴重的洪水，湖北武漢市也於29日啟動防汛應急響應，武漢方面通報稱，受三峽水庫調度、上游來水和入梅以來多輪暴雨影響，清晨5時為止，黃陂站、府澴河童家湖站均已超過設防水位，武漢市28日8時至29日6時，最大降雨量148毫米，局部出現積水。氣象部門預計漢口武漢關水位將於7月3日上漲到24.85米，接近25米設防水位，預測府澴河童家湖站29日晚將超出警戒，武漢市防汛形勢十分嚴峻。

據報道，連日來長江流域暴雨不斷，上游烏江、岷江、沱江的洪水使得三峽大壩水位上升，長江水利委員會水文局29日稱，30日起長江上游將出現中到大雨，局部地區有暴雨，7月3日起，長江支流嘉陵江、漢江的上游又出現暴雨，預計將會有新一輪洪水涌到三峽大壩。

而緊鄰武漢，距離長江三峽大壩只有40多公里的宜昌市等城市，日前已受到20年一遇的暴雨襲擊，3小時內降雨量達139.7毫米，街道上停放的汽車泡在水中。

中國南方連日來暴雨成災，中國氣象台29日發布暴雨預警，本周暴雨將襲擊中國東部沿海地區。而六月以來，中國西南大部分地區，廣西、貴州、湖南、四川、江西等13省已有1216萬人受災，中國公安部表示，已確認78人死亡失蹤。

官媒新華社28日報道中國國家主席習近平對防汛救災作出“重要指示”，這是習近平首度就近期中國西南以及長江地區暴雨成災發表指示。習近平稱，當前中國多地區進入主汛期，一些地區汛情嚴峻，要加強防汛，堅持“人民至上，生命至上”。

三峽大壩水位超出防洪限制水位近兩米，有關三峽大壩的安全問題再次引發廣泛關注。當年修建三峽大壩，一個重要的理由是防洪排洪，但長江流域水災泛濫，到處是澤國，三峽庫區被懷疑起到的負面作用甚至大於正面作用，當年力主反對三峽工程上馬的中國著名水利專家黃萬里的觀點目前在網絡瘋轉。他曾在1986年1月的『論長江三峽建高壩的可行性』一文中分析三峽大壩建成後的隱患：一旦建成三峽高壩並蓄水，長江重慶段水位將變得十分平緩，上游運移近長江的石沙將沉積下來，堵塞重慶港，斷絕航道，而且會在洪水到來時擡高水位，從而淹沒低窪地區，危機數十萬人口安全，“其後果可能十倍於1983年7月底陝西安康漢水泛濫造成的慘絕人寰之災情”。