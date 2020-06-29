三峽工程今年首次泄洪 7月上中旬或迎來新一輪洪水

受近期長江中上游強降雨影響，進入三峽水庫的水量持續增多。為騰出一定庫容迎接近期可能到來的洪水，三峽樞紐於6月29日上午開啟兩個泄洪孔，加大下泄流量。據悉，這是三峽樞紐今年首次泄洪。

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新華社在當天報導稱，近期長江上游烏江、岷江、沱江有強降雨。受此影響，三峽水庫入庫流量27日下午開始增長。當地時間28日14時，三峽水庫入庫流量達4萬立方米/秒，是27日14時的兩倍。為應對此輪來水，長江防總要求將三峽水庫下泄流量上調至日均3.5萬立方米/秒。29日8時，三峽電站34台機組全開，總出力超過2000萬千瓦，接近滿髮狀態。

目前，長江上游東部、長江中下游自西北向東南的強降雨過程仍在繼續。根據從長江委水文局獲悉，7月1日至2日，長江上游幹流附近有中到大雨，局地暴雨。3日，嘉陵江上游、漢江上游有大雨，局地暴雨。7月上中旬，三峽水庫可能迎來新一輪洪水。