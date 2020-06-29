世衛組織派專家去中國調查新冠病毒起源

圍繞着新冠病毒來源的一場惡戰也許能夠結束？世界衛生組織周一宣布，派遣專家代表團前往中國調查這一病毒起源。

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世界衛生組織秘書長譚德塞周一對媒體宣布，如果我們對新冠病毒的一切了如指掌，包括了解它是怎麼開始的，我們就能更好地應對病毒。為此，該組織將在下周派遣一個專家代表團前往中國查清病毒起源做準備，譚德塞說，“我們希望能夠了解病毒是怎麼爆發的，這樣在未來，我們將準備好更好的應對病毒”

新冠病毒爆發於中國武漢，但是，自從中國專家鍾南山表示病毒爆發於中國，病毒來源不一定出在中國之後，中國官方層面，出現了一場後來被輿論所形容的“甩鍋大戰”，甩鍋大戰的頂峰，被認為以中國外交部發言人趙立堅公開援引陰謀論，指稱美國軍人於去年11月參加武漢軍運會時把病毒帶到中國而進入高峰，趙立堅的說法，使得中美關係一時陷入嚴重危機，美國立即召見中國大使崔天凱抗議，為反擊中國指稱，美國總統特朗普乾脆把武漢爆發的新冠病毒形容為“中國病毒”。

隨後，中國駐美大使崔天凱接受美國媒體採訪時，暗示趙立堅並不代表中國政府，為一時陷入危險的中美關係解套。但這場甩鍋大戰發展到後來，又引出新冠病毒是否出自中國武漢病毒研究所P4研究所一場意外事故的質疑。絕大多數科學家排除了新冠病毒人為製造的說法，但是否出自一場事故，需要進行一場徹底的獨立的調查。

美國總統特朗普和美國國務卿蓬佩奧曾明確懷疑病毒可能起源於中國一座實驗室，中國當局強烈否認。

幾個月以來，為了徹底澄清籠罩在新冠病毒來源上的種種迷霧和陰謀怪論，要求國際專家小組前往中國調查新冠病毒來源的呼聲非常高，中國一直拒絕接受國際獨立調查，但在國際輿論強大壓力下，在世衛組織年度視頻大會上，中國領導人習近平表示願意在適當的時機接受國際調查。