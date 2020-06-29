全球50多萬人死於新冠 確診過千萬 世衛稱瘟疫遠未結束

新冠疫情已經在全球範圍造成超過五十萬人死亡，世衛組織秘書長譚德塞周一警告，新冠病毒遠遠沒有終結，甚至在一些地區“加快”蔓延，該組織呼籲全球應該聯合行動，不要坐等疫苗問世。

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譚德塞在周一舉行的視頻新聞發布會上表示，自從世衛組織收到來自中國的第一份疫情報告後，半年已經過去了，所有人都希望疫情終結，但現實很嚴酷，疫情遠遠沒有結束。譚德塞警告，如果全球不聯手行動，最壞的局面還會在後面出現。

新冠病毒在中國正式報告出現疫情六個月之後，已在全球造成50萬人死亡。根據武漢病毒研究所的報告，新冠病毒的基因序列80%與2002年中國爆發的薩斯類似，96%與蝙蝠病毒類似。

法新社根據專家認為“遠遠低估”的官方數據作出的統計是，截至周一，全球501847人死於新冠病毒，確診10161240人。在不到兩個月的時間，全球死亡人數增加了兩倍。

歐洲是死亡人數最多的大陸，已有196273人喪生，確診2652674人；其次是美國和加拿大，共有134371人死亡，確診2652279人；拉丁美洲和加勒比海地區死亡112162人，確診2486089人；亞洲死亡33594人，確診1243058人；中東地區死亡15668人，確診733753人；非洲死亡9646人，確診384144人；大洋洲死亡133人，確診9244人。

在全球範圍，美國確診人數已超過250萬人，死亡人數已達125803人。儘管美國每日死亡人數六月以來有所減少，病毒在50各州中的30個繼續蔓延，尤其在最大和人口眾多的南部和西部州，包括加利福尼亞、得克薩斯以及佛羅里達州，疫情並無緩解。