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新冠疫情

全球50多萬人死於新冠 確診過千萬 世衛稱瘟疫遠未結束

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2020年6月29日，美國德克薩斯州休斯頓一家醫院醫務工作者在重症監護病房治療一名冠狀病毒病患者。
2020年6月29日，美國德克薩斯州休斯頓一家醫院醫務工作者在重症監護病房治療一名冠狀病毒病患者。 REUTERS - CALLAGHAN O'HARE
作者： 安德烈

新冠疫情已經在全球範圍造成超過五十萬人死亡，世衛組織秘書長譚德塞周一警告，新冠病毒遠遠沒有終結，甚至在一些地區“加快”蔓延，該組織呼籲全球應該聯合行動，不要坐等疫苗問世。

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譚德塞在周一舉行的視頻新聞發布會上表示，自從世衛組織收到來自中國的第一份疫情報告後，半年已經過去了，所有人都希望疫情終結，但現實很嚴酷，疫情遠遠沒有結束。譚德塞警告，如果全球不聯手行動，最壞的局面還會在後面出現。

新冠病毒在中國正式報告出現疫情六個月之後，已在全球造成50萬人死亡。根據武漢病毒研究所的報告，新冠病毒的基因序列80%與2002年中國爆發的薩斯類似，96%與蝙蝠病毒類似。

法新社根據專家認為“遠遠低估”的官方數據作出的統計是，截至周一，全球501847人死於新冠病毒，確診10161240人。在不到兩個月的時間，全球死亡人數增加了兩倍。

歐洲是死亡人數最多的大陸，已有196273人喪生，確診2652674人；其次是美國和加拿大，共有134371人死亡，確診2652279人；拉丁美洲和加勒比海地區死亡112162人，確診2486089人；亞洲死亡33594人，確診1243058人；中東地區死亡15668人，確診733753人；非洲死亡9646人，確診384144人；大洋洲死亡133人，確診9244人。

在全球範圍，美國確診人數已超過250萬人，死亡人數已達125803人。儘管美國每日死亡人數六月以來有所減少，病毒在50各州中的30個繼續蔓延，尤其在最大和人口眾多的南部和西部州，包括加利福尼亞、得克薩斯以及佛羅里達州，疫情並無緩解。

 

 

 

 

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