印度禁止使用抖音和微信等59個中國應用軟件

在中印爆發血腥邊界衝突幾周後，印度從周一起禁止使用59項中國應用軟件，其中最知名的包括抖音和微信。印度提出的理由是國家安全以及尊重私生活。

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印度技術信息部周一發表聲明表示，“印度政府決定不再允許使用若干應用軟件......這一決定旨在保障印度在因特網領域的主權安全。”

聲明說：被禁止的這些應用“進行的活動有損於印度的主權和領土完整，印度的國防，印度的國家安全以及公共秩序。”

根據這一聲明，印度政府的這一禁令是在收到多項有關盜竊信息以及泄密私人信息的控訴後做出的。這一聲明並未在第一時間立即明確標出禁止使用抖音、微信等中國應用軟件的具體時間。

世界上兩個人口最多的鄰國的關係在六月中發生流血事件後變得異常緊張，根據印度方面公布的資料，在中印邊界發生的肉搏戰中，共計20名印度官兵被打死。中國方面究竟有多少官兵死於肉搏，中方一直保密，但是根據印度媒體披露的消息，中方死亡的官兵大約在四十人左右，其中包括一個指揮和副指揮官。

事件發生後，印度指責中國侵入印度，但北京予以否認。從那時起，雙方都在向邊界增兵，據法新社報道，儘管雙方政府宣稱正在通過談判解決衝突，但是，數千名雙方的軍人處於高度戒備之中。

印度軍人死亡的消息公布後，激起印度全民公憤，引發一場要求抵制中國產品以及中國企業的遍及全國的示威活動。

中國手機佔據65%的印度市場，“今日頭條”在印度推出的社交網絡應用程序HELO，以及抖音，本來在印度十分受年輕民眾歡迎。抖音的印度用戶據估有一億兩千萬人，即，全球最大的使用抖音的市場在印度。

除此以外，在印度擁有廣泛市場的還有微信以及另外一個移動應用Clash of Kings (列國的紛爭)。