暴雨災害 四川12人遇難 10人失蹤

中國南方自六月初以來暴雨成災，造成多地汛情嚴重，據官方媒體周一報道，四川涼山州本周末的特大暴雨已造成至少12人死亡。中國氣象中心預告至周二仍將有新一波大到暴雨中部、東南部長江淮河及漢江流域，累計降雨量高出年平均水平1至2倍。

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四川是本周末一波強降雨的重災區，法新社援引中國媒體的報道，在距離成都月350公里的涼山州冕寧縣，短時強降雨引發特大山洪，河溝改道，洪水漫流，導致該地高速公路出口下方國道崩塌，兩輛車輛被衝入河中，10人乘載人員中5人獲救、2人遇難、3人失聯。

新華社報道指，這一波暴雨災害共造成四川省12人死亡，10人失蹤。

據中國國家減災委、應急管理部緊急情況部稱，自六月初以來，中國南部連續遭受暴雨襲擊、引發山體滑坡和洪水災害，災情影響了1200萬人。在短短幾周內，已有超過72萬人被疏散，累計共78人死亡。

官方媒體發布的照片和視頻顯示，暴雨造成大量田野被淹沒，救生人員在齊腰的水裡背着受災居民。

據中國農業部表示，雨季已經造成257億元人民幣的經濟損失。這對已經遭遇新冠疫情嚴重打擊的中國經濟更雪上加霜。

中國中央氣象台周一發布暴雨藍色預警，預告至周二在中部、東南部、長江淮河及漢江流域仍將有大到暴雨，程度較前幾日的黃色預警稍微趨緩，但範圍擴大，累積降雨量已高出年平均水平1至2倍。