全國人大常委會全票通過香港國安法 習近平簽署主席令予以公布

自北京方面消息，十三屆中國全國人大常委會第二十次會議，6月30日在北京人民大會堂舉行第二次全體會議、第三次全體會議和閉幕會。會議表決通過了《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》，國家主席習近平簽署第49號主席令予以公布；表決通過了全國人民代表大會常委會，關於增加香港特別行政區基本法附件三所列全國性法律的決定。

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新華社報道指，30日下午，常委會第二十次會議舉行第三次全體會議。常委會組成人員163人出席會議，出席人數符合法定人數。會議審議了委員長會議關於提請審議《全國人民代表大會常務委員會關於增加〈中華人民共和國香港特別行政區基本法〉附件三所列全國性法律的決定(草案)》的議案。受委員長會議委託，全國人大常委會法制工作委員會主任沈春耀作了說明。

30日下午，常委會第二十次會議舉行閉幕會。常委會組成人員163人出席會議，出席人數符合法定人數。會議經表決，全票通過了《全國人民代表大會常務委員會關於增加〈中華人民共和國香港特別行政區基本法〉附件三所列全國性法律的決定》，決定將《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》列入《中華人民共和國香港特別行政區基本法》附件三，明確由香港特別行政區在當地公布實施。會議經表決，決定免去侯凱的國家監察委員會委員職務。

栗戰書委員長主持第二次全體會議和閉幕會，郝明金副委員長主持第三次全體會議。財新的相關報導指在習近平簽署第49號主席令予以公布，香港國安法自公布之日起施行。