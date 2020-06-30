日本官房長官等對港區《國家安全法》通過表示遺憾

中國人大常委會當地時間6月30日早上以162票全票通過港區《國家安全法》，“分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或者境外勢力危害國家安全”四條罪行將被收入《基本法》附件三。

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為此基本官房長官菅義偉在30日的記者會見中指出：“現在正在對這一事實加以確認”，如果真的通過了這一法律，那麼儘管國際社會和香港市民對此表示強烈的擔憂，仍然制定了如此的法律，這是令人遺憾的。

有關香港的“一國兩制”，菅義偉指出：維持自由、開放的體制，重視香港的民主地、安定地發展這一我國的一貫立場沒有改變。港區《國家安全法》的制定有損於國際社會對“一國兩制”的原則的信任，將繼續與相關國家合作加以適當的對應。

有關因為冠狀病毒感染的擴大而延期的中國國家主席習近平的訪日，菅義偉指出：至少目前還不是調整具體的日程的階段。

日本外相茂木敏充在6月30日的記者會上就媒體報道港區《國家安全法》的通過時指出：儘管國際社會和香港市民表示強烈的擔心，仍然指定了如此的法律，對此翻到遺憾。

茂木指出：這是損害對“一國兩制”信任的法律，希望與相關國家合作加以適當的對應。

茂木提及在香港約有2萬6000人居住和1400多家日本在香港經營，並強調說：維持“一國兩制”之下自由、開放的體制，讓香港民主地、安定地發展下去是重要的。

針對中國人大常委會通過港區《國家安全法》，日本防衛相河野太郎在30日的記者會上表示：“如果是事實，不得不說這也將對國家主席習近平作為國賓訪問日本相關事宜產生重大影響。”