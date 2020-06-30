研究報告指中國強迫維吾爾人做絕育手術

中國新疆維吾爾自治區大坂城，這是一座被北京稱為“職業技能教育中心”的外圍。路透社拍攝於2018年9月4日。

一份周一公開的報告指出，中國政府在其新疆維吾爾自治區實施極其強制性的控制人口政策，採取的手段就是強迫節育，強迫墮胎。美國周一呼籲北京立即停止對維吾爾人施行絕育手術。

廣告 繼續瀏覽後續

德國學者阿德里安·曾茨（Adrian Zenz）周一發表的報告指出，維吾爾人被迫服從於中國的強制性絕育手術，這位學者之前已經發表過幾份有關中國新疆的研究報告。

報告稱，在新疆兩個維吾爾人佔多數的地區，出生人口在2016年急劇下降。阿德里安·曾茨表示其數據來源於中國的官方文件以及與當地婦女的訪談。

一些婦女表示曾被迫接受絕育手術，否則就會被送到集中營。

詹姆斯敦基金會發表的阿德里安·曾茨的報告還指出，中國似乎是在“大規模血統-人種控制戰略”背景下在新疆實施強制性的節育政策的。詹姆斯敦基金會創建於1984年，它的宗旨是“告知和教育決策者”，該基金會稱“對前蘇聯和歐洲共產主義的崩潰有直接的貢獻。”

在記者就這一報告問及中國外交部發言人趙立堅時，趙立堅指責這一報告“毫無根據”，他稱新疆現在是“穩定和和諧的”。

美國政府周一呼籲中國立即停止在新疆施行強制性絕育手術。美國國務卿蓬佩奧在發表的文告中聲明指出，根據一份研究報告，中國共產黨在新疆對維吾爾人及其他少數民族實施強制性絕育手術、強制性墮胎，美國希望中國共產黨立即停止這一恐怖的做法。

新疆多數居民信仰穆斯林，其中尤以維吾爾人居多。維吾爾人使用的是突厥語，一種屬於土耳其語系的語言，維吾爾族也是中國的56個民族之一。

法新社報道說，新疆人口總共2500萬人，維吾爾人略略少於一半，這一遼闊的半沙漠地區曾經遭遇多起血腥恐襲，北京指責這是分裂分子和極端伊斯蘭分子製造的恐怖事件。

一些人權組織指責中國政府在新疆至少集中關押了百萬穆斯林，他們指責這是“政治灌輸集中營”，但是北京否認這一數據，指稱這是一種“職業培訓中心”，旨在培訓當地人找到合適的職業，從而遠離極端思潮以及恐怖主義。