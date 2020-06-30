美國以安全為由禁止高科技出口香港或失“白手套”功能

美國政府29日下令禁止向香港輸入國防以及若干高科技成品，目的是針對中國即將對香港實施的國安法。紐約時報報道，特朗普政府五月底已經決定香港在中國的統治下，不再享有足夠的自治，並承諾將逐步削減美國給予香港的特別地位。

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報道引述有些美國專家表示，中國過去可能透過香港取得大陸被禁直接購買的美國軍事價值產品。

此外，美國國務院星期一同時發表聲明，美國將終止向香港輸出美國軍事器材，而商務部則表示，香港今後申請美國科技入口，將接受一如中國所必須的面對的管制。商務部長羅斯表示，香港之前有別於中國大陸所享有的特殊地位，包括出口豁免，已被終止。

美國周一宣布的出口管制對一些跨國企業將有深遠的影響，包括一些半導體公司，因為這些公司將被禁止向香港輸出產品或共享若干高科技的訊息。一些跨國公司選擇香港作為與中國做生意的基地，而他們已經開始考慮遷移他們的基地，考慮的地點包括新加坡。

特朗普政府警告，中國在香港實施國安法的後果，將迫使美國終止與香港之間的引渡條約，也將取消成千上萬與中國軍方有關係的中國研究生的簽證，並揚言向參與以及執行香港國安法的中國官員的財產進行制裁。

羅斯部長在聲明中表示，中國的香港國安法將削弱香港的自治，增加敏感的美國科技因此轉移到中國軍方或國安手上的風險。

羅斯說，進一步削弱香港的特殊地位，“目前仍在考量之中”。他說：“我們敦促北京立即臨崖勒馬，履行對香港的人民以及全世界的承諾。”

國務卿蓬佩奧在另一項聲明中說：“我們也不願意採取這個措施，但有鑒北京現在已經以一國一制對待香港，我們只好一樣如是對待香港。”

美國禁止向香港出口高科技並非新的想法。有不少美國專家多年來已經警告，中國可能透過香港取得大陸被禁直接購買的美國軍事價值產品。