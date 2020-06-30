黃之鋒羅冠聰周庭“難料自身安危”宣告退出香港眾志

2017年8月16日，在面對法院覆核刑期前夜，香港雨傘運動學生領袖黃之鋒（中） 和羅冠聰（左）在港府門前公民廣場參加集會。

北京今早（30日）通過香港國安法，香港學運領袖黃之鋒突然在面書宣告，他已辭任香港眾志的秘書長一職，同時退出他是創辦人之一的香港眾志，但會以“個人身份踐行信念”。黃之鋒稱，世界注目在國安法下其個人情況，“我會繼續堅守我家－－香港，直到他們把我從這片地上滅聲、抹殺”。同時宣告推出香港眾志的，尚包括主席羅冠聰以及周庭。

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黃之鋒表示，自創立眾志而來，團隊夥伴未曾離開政治風眼，但面對國安法壓境，“在香港從事民主反抗，憂心性命安危已不再是無稽之談”。他稱嚴峻的命運放在眼前，“個人禍福難料，更要拿起承擔的勇氣。我現在宣布辭任香港眾志秘書長，同時退出香港眾志，並會以個人身份踐行信念”。

黃之鋒說，相信此刻世界上仍有無數雙眼關切着香港，“也注目在國安法下我個人的情況，我會繼續堅守我家 - 香港，直到他們把我從這片地上滅聲、抹殺。”

此外，經常為香港民主運動向日本宣傳的周庭，亦宣布從今天起退出香港眾志，她表示，作為創立團體其中一員，這是沉重且迫不得已的決定，並表明無法再參與未來的國際連結工作。

眾志創黨主席羅冠聰指，在港版國安法下，香港掀起“一鼓腥風血雨的文革潮”，在浪尖的政治人物風險更大，難料自身安危。他稱港人的抗爭不會止息，並宣布退出香港眾志，並以個人名義繼續參與反抗運動。

長期在美國從事國際遊說的眾志常委敖卓軒亦宣布辭任，並遞交退會通知，即日起正式離開眾志。

另外，曾加入學民思潮的元朗區議員張秀賢在面書表示，不會離開香港，他指由一開始參與社運，最多隻會想過留案底，但門檻愈來愈高，由社會服務令變成以年計監禁，甚至是終身監禁。他稱任何人都害怕面對如此代價，包括他自己，但想到去年反修例示威以來，多人被控告暴動罪，面對以年計的監禁，更有人因此“流亡海外”，“我們如果走了，又怎能對得住香港這個地方？”

黃之鋒30日在面書宣告退出香港眾志的全文：

自創立眾志而來，團隊夥伴未曾離開政治風眼，在抗爭路上即使面對再高的巨浪，大家未曾退卻，跟我迎難以上，我實在心存感激。

然而當國安惡法壓境、解放軍演示狙擊“斬首”，在香港從事民主反抗，憂心性命安危已不再是無稽之談。以十年起計的政治牢獄、送到白屋嚴刑銬問、乃至直接送中，誰也沒有辦法確定明天。

嚴峻的命運放在眼前，個人禍福難料，更要拿起承擔的勇氣。我現在宣布辭任香港眾志秘書長，同時退出香港眾志，並會以個人身份踐行信念。

香港的意志，不會因國安法或任何一條惡法而冰封。一年的時代革命，造就無數覺醒的人，走在城市裡的、每天肩碰肩的，清潔工到西裝友，都有可能是抗爭中的無名傳奇。只要香港人仍在，他們就得永遠懼怕我們、防範我們。

我相信此刻世界上仍有無數雙眼，關切着香港，也注目在國安法下我個人的情況，我會繼續堅守我家 - 香港，直到他們把我從這片地上滅聲、抹殺。

願榮光歸香港，願眾人平安。

黃之鋒

二零二零年六月三十日