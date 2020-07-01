一研究指中國靠疫情凸顯影響力 多國民眾促在人權環境網絡安全須對中國強硬

據美國智庫「德國馬歇爾基金會」發布的一項研究，疫情大流行使越來越多西方人將中國視為全球最具影響力國家，但許多人認為，針對氣候變遷、人權和網路安全等議題，必須對中國採取更強硬態度。

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據法新社報道，一項研究指中國靠疫情凸顯影響力，人權資安仍是隱憂。華府智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund of the United States）發錶針對法國、德國和美國輿論的調查報告，發現自2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發以來，法國、德國和美國民眾對中國影響力的看法出現顯着變化。北京當局在疫情期間，時而被當成罪魁禍首，時而被視為援助提供者。

該報道稱，分別在1月和5月進行的調查顯示，法國境內將中國視為全球最具影響力國家的人數比例，從13%增至28%；在德國，從12%增至20%；在美國，從6%增至14%。德國馬歇爾基金會法國辦公室副主任昆賽斯（Martin Quencez）說：「在疫情危機前，中國的世界影響力是種抽象概念。」據他說：「舉例來說，當你想到依賴中國供應口罩和醫療器材時，這就變得非常具體。」

法、德、美3國民眾仍認為，美國是最具影響力的國家，但人數比例下滑。

不過，研究指出，雖然越來越多人認為中國是最具影響力國家，但德法兩國多數民眾表示，他們的國家應該在氣候變遷、人權和網路安全議題上，對北京採取更強硬態度。