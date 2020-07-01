中印邊境軍事衝突延擴海戰? 印將領不樂觀

中印邊界衝突，造成雙方軍隊都有數十人死傷之後，軍事專家也開始討論是否會發生中印海戰的可能性。印度學者辛格（Abhijit Singh） 6月29日在海事報導網站《maritime executive》上撰文分析，中印海戰如果一旦開打，印度海軍將面臨“嚴峻的考驗”。昨天(6月30日)，中印第三輪軍長級會談在雙方實控線印方一側的楚舒爾會談點舉行，而有印度學者已經開始假想跟中國“打一場海上戰爭”的場景。

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據聯合新聞網今天報道稱，邊界衝突後中印海戰開打? 專家分析結果指嚴峻考驗。該報道引據《印度斯坦時報》6月30日消息，在當天舉行的中印第三輪軍長級會談中，印方將再次要求中方從加勒萬河谷、班公錯等對峙地點撤軍。為配合展現印方在會談期間的強硬立場和“解決對峙局勢的決心”，印度陸軍已在加勒萬河谷地區部署了6輛T-90主戰坦克和肩扛式反坦克導彈系統。該文還稱 :“印度已為最壞的情況做好了充分準備。”

“中印邊境衝突會導致海戰嗎?”新德里觀察家研究基金會海事政策專家6月29日在海事報導網站《maritime executive》上撰文稱，加勒萬河谷衝突給印中關係刻上了一道深深的裂縫，隨着事態升級，一場迄今僅限於中國實際控制線附近的衝突可能會延伸到其他地區，包括印度洋。“在中國大部分貨物和能源運輸途經的東印度洋，印度海軍是主導力量。不過，印度在麻六甲以東幾乎沒有任何存在，除非它在太平洋沿岸與美國、越南和日本協同行動，否則印度海軍不能指望在自己的後院對付中國海軍”。他說，中國海軍“不應被低估” ，與中國在印度洋發生衝突對印度來說將是一次“嚴峻的考驗”。

該報道稱，印度國家安全諮詢委員會主席拉賈萬在接受The Print網站採訪時表示，只要雙方在邊境地區不開火，“局勢就不會升級”。他解釋說，印中現有各項邊境協議都是為了確保在出現對峙情況後，不會進一步升級為戰爭而設計的，因此雙方在任何情況下都會盡量保證不發生交火 : “這是印中邊境和印巴邊境的根本區別”。

The Print報導說，雖然有消息指印軍一線部隊被授權在極端和緊急情況下可以“自由還擊”，但政府或軍方實際上並未界定何為“自由”，因此在實際操作層面不太可能允許一線部隊開火。

該報道說，新德里電視台6月30日透露，印度防長辛格（Rajnath Singh）當天與美國防長埃斯珀通電話，雙方可能討論了當前印中邊境緊張局勢。更早之前，美國總統特朗普、國務卿蓬佩奧等多次對印度隔空喊話，有意調停中印衝突。