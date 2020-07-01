中國施壓或反而催生台日聯手應對釣魚島 國民黨疑遭勸

日本沖繩縣石垣市議會日前通過決議，將釣魚台地籍更名為“登野城尖閣”，預計於10月1日生效，再次引發釣魚台主權爭議。不同於2012年“釣島國有化”時的劍拔弩張，台日雙方反應相對平靜；台灣政府除重申主權立場，並無其他動作；日本政府更直言此為石垣市“地方事務”，中央政府不表評論。而提出更名議案的石垣市不僅兩度重申此舉意在“反制中國”，通過議案的石垣市議會，更同時通過《要求鬆綁對台灣的入境入域限制意見書》，藉以向台方表達友好態度。

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據上報今天以調查深入報道稱，中國海警船頻擾釣島海域惹怨，台日淡化主權爭議“聯合抗中”。消息說，自4月以來，中國海警船已連續2個多月在釣魚台海域航行，料將提高對釣魚台海域及台灣的壓力，也使台日在此區域更須採取一致抗中的立場。

而一向積極主張釣魚台主權的國民黨，對此議題則拉高攻擊力道；一方面公開要求蔡政府採取反製作為，更計畫在7月7日抗戰紀念日出海保釣。國民黨的主張迫使台日不得不面對主權爭議，也使美國對可能引發的區域不安特別關注。據了解，美、日雙方均曾與國民黨主席江啟臣溝通，但國民黨暫時未改變七七保釣行動的計畫。

石垣市於6月提案將日本稱為“尖閣諸島”的釣魚台地籍名稱從“登野城”變更為“登野城尖閣”，於22日獲得市議會通過。對於主張擁有釣魚台主權的台灣而言，此舉形同挑戰台灣主權，引起輿論關注。

不同於2012年日本政府將釣魚台國有化引發外交風波，更發生台、日、中三方漁船及公務船在海上對峙、相互噴水驅趕，以及保釣人士強行登島等激烈行動，此次台日雙方顯然刻意冷處理，以免影響雙邊關係與區域穩定。

國民黨則基於一貫保釣立場，立即出面要求蔡政府採取積極反製作為，並批評台駐日代表謝長廷未能捍衛主權。江啟臣更提出要求日本駐台代表道歉，以及朝野政黨領袖登島宣示主權等激烈主張。而釣魚台所屬宜蘭縣議員也發起保釣運動，計畫在7月7日出海登島。

該報道引述外交人士透露，為此美、日兩國駐台官員先後與江啟臣當面溝通，說明目前中國在東海、南海動作頻繁，導致區域穩定變量增加，希望相關各方冷靜因應。日方駐台高層更以具體資料說明，石垣當地漁民近來屢遭中國海警船騷擾，市政府才不得不採取行動，並無針對台灣之意。

據消息說，日本內閣官房長官菅義偉藉曾公開回應，表示釣魚台地籍更名是地方市町村議會的事，政府不發表評論。

據上報說，美日之所以希望低調平息此一爭議，顯然是顧忌中國相關海域“秀肌肉”的騷擾動作。據日方估算，今年4月以來，中國海警船已連續2個多月在釣魚台海域航行，中天數為2012年“國有化風波”之後的最高紀錄，預料未來中國海警將與軍方合作，提高對釣魚台海域及台灣的壓力，也使得台日在此區域更須採取一致抗中的立場。

據該報道，對於美日私下溝通一事，國民黨副秘書長黃奎博未證實，但表示釣魚台只跟兩岸和日本有關，美國不介入主權之爭。如果AIT和交流協會跟國民黨接觸了，國民黨會考慮他們的立場和意見，但也會根據中華民國《憲法》、堅持而理性的態度，與台灣人民一起維護釣魚台主權和漁權。稍晚國民黨也發出通知，江啟臣2日將出席“保護頭城釣魚台辦公室”記者會聲援宜蘭。

與此同時，中國日前在全國人大上通過了《中華人民共和國人民武裝警察法》修訂，納入海警部隊，人數可能高達6、70萬人，直接受中央軍事委員會或中國5大戰區指揮。日方相關人士認為，未來若中日為釣魚台開戰，新法將允許海警與武警在東部戰區指揮下共同作戰，對台日均形成重大威脅，也使得台日必須共同思考反制之道。

上報說，中國海警船在今年4到6月已連續超過2個月在釣魚台海域航行，天數為2012年“國有化風波”之後的最高紀錄。

事實上，還原石垣市更改釣魚台名稱過程中的台日雙方反應，石垣市長中山義隆在回復台灣政府詢問時明確強調，之所以提出更名議案，是因為中國軍方及海警等公務船連日頻繁進出釣魚台海域、驅離日本漁船，引發日本民眾反彈，因此採取反制措施。而台灣外交部與總統府除重申釣魚台為台灣固有領土，表達抗議立場之外，並沒有其他動作，唯對於台灣漁民依台日協議在相關海域作業的權利，表示將予以保障。而對於釣魚台爭議可能觸發台日關係敏感神經，日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉藉公開記者會回應，表示是地方市町村議會的事，政府不應發表評論。

隨後在石垣市議會通過議案之後，中山義隆在第一時間立刻再於臉書與推特同步發文，表示通過議案“是為了行政事務更順暢，希望得到台灣各位的理解”。他同時強調，議會也通過《要求鬆綁對於台灣的入境管制”意見書》，表達石垣市府會均希望台日永續交流。

該報道稱，反觀對於中國以公布釣魚台周邊50處新地名做為抗議，日本的反應則顯得更大，第一時間便透過外交管道向中方提出強烈抗議。