中國最大黃金首飾商抵押80噸假黃金案引震驚 假金錠來龍去脈未提

在美國上市的中國最大黃金首飾製造商之一金凰珠寶，向多家金融機構質押了超過80噸黃金融資約160億元人民幣，結果這些金條其實表面鍍金，內部成分為銅合金。此案或引發美國華爾街股市關注，在瑞幸假賬引發遭紐約股市驅逐之際，有雪上加霜評論。尚沒有消息透露假金錠的來龍去脈以及犯罪嫌疑。

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據美媒指引述財新網/深藍財經消息，中國最大黃金首飾商抵押80噸假黃金融資160億人民幣。據報道，因金凰珠寶經營情況惡化，多項融資計畫被宣布提前到期。在6億元信託計畫到期的前一個月，民生信託5月16日要求融資方武漢金凰珠寶所質押的黃金，開箱檢測，發現是銅合金。

該消息說，就在開箱的結果出來的前一晚，武漢金凰珠寶董事長賈志宏曾強烈希望能夠叫停檢測但被明確拒絕。

金凰珠寶向金融機構融資的方式是“黃金質押加保單增信”，就是向金凰珠寶金融機構提供Au 999.9足金作為抵押物，並由中國人保財險湖北分公司進行黃金鑒定，出具企業財產險保質保量的保單進行增信融資。以民生信託的“至信511號金凰珠寶貸款集合資金信託計畫（第一期）”為例，該信託資金用於向金凰珠寶發放信託貸款，金凰珠寶以自上海黃金交易所採購的黃金含量不低於99.95%的標準黃金提供質押擔保。

據該報道，涉及保單共計74筆、300億元，到2020年10月將全部到期。來自金融機構的融資200億元，未到期的融資存量160億元，對應質押的黃金是83.03噸。涉及民生信託、東莞信託、長安信託等15家金融機構。其中，民生信託融資規模最高，達40億元。

中國2019年全年黃金產量為380.23噸，中國三大黃金巨頭之一紫金礦業的黃金年產量約為40噸，金凰珠寶質押的黃金是紫金礦業年生產量的兩倍。

該報道稱，公開資料顯示，金凰珠寶成立於2002年8月，於2007年10月整體變更為股份公司，2010年8月18日成功在美國納斯達克上市。其官網介紹稱，金凰珠寶集研發設計、生產、製造、批發於一體的大型黃金首飾生產企業，是中國較大的黃金首飾製造商之一。