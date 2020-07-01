印度用中國之道禁用抖音、微信等59個APP 中國數字雄心或遇阻

印度將禁用全球熱門的短視頻APP“TikTok”（抖音國際版）等59個APP。印度電子和信息技術部在聲明中稱“禁用對印度的主權、國防和社會秩序造成損害的59個APP”。華爾街日報今天說，中國時常使出的一招現在落到了自己頭上：針對高人氣軟件的禁令。此舉對於試圖將國內輝煌戰績複製到全球各地的中國頂級科技公司來說是一大挫敗。

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據日本經濟新聞報道稱，印度將禁用抖音、微信等59個APP。印度政府6月29日宣布，將禁用全球熱門的短視頻APP“TikTok”（抖音國際版）等59個APP。其中主要是中國企業提供的APP，有觀點認為是受到中印邊境地區衝突的影響。印度電子和信息技術部在聲明中稱“禁用對印度的主權、國防和社會秩序造成損害的59個APP”。並表示“我們收到了很多投訴，認為這些APP非法竊取用戶數據，並保存在印度之外的服務器上”。

印度禁用的APP有字節跳動運營的TikTok、騰訊運營的“微信”及阿里巴巴集團旗下企業開發的網頁瀏覽器等。開始禁用的時間尚不清楚。

據華爾街日報今天報道說，印度以中國封禁之道還施中國應用。

據該報道，中國時常使出的一招現在落到了自己頭上：針對高人氣軟件的禁令。印度針對中國應用程序的最新封禁舉措可能不會立即帶來很大的財務影響，但將對中國互聯網公司的海外雄心造成打擊。

在本月的中印邊境衝突導致20名印度士兵喪生後，印度周一禁用了包括TikTok和微信(WeChat)在內的59款中國移動應用程序。數據公司Sensor Tower的數據顯示，自2014年以來，這些應用程序在印度總共被下載了49億次。

據報道稱，現有用戶將來還能否訪問這些應用程序，目前尚無相關細節。上述禁令是否符合憲法也是一個法律問題：去年，印度一家法院以色情內容和網絡欺凌為由，禁止TikTok在應用商店上架，但後來又撤銷了這一決定。這一次，印度政府以國家安全擔憂為由頒布禁令。

據華爾街日報認為，印度禁令干擾TikTok用戶，中國數字雄心遇阻。

印度決定禁止數十款中國應用程序，此舉對於試圖將國內輝煌戰績複製到全球各地的中國頂級科技公司來說是一大挫敗。在許多人眼中，印度是世界上最後一個規模巨大、尚待開發的數字市場，如今這些公司進軍印度市場的步伐受到阻礙。

該報道稱，一位了解情況的政府官員周二表示，印度將在幾天內禁止下載59款中國應用，並阻止或中斷現有印度用戶訪問這些應用。該名官員說：“我們已要求谷歌(Google)和蘋果公司(Apple Inc., AAPL)留意印度政府的最新決定，並移除這些應用，它們正採取行動執行該禁令。”這位不願具名的官員還表示，有關部門正在與互聯網服務商合作，以阻止所涉應用現有用戶的訪問。