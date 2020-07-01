印度禁止抖音等中國應用 蓬佩奧讚揚印度地址庫中國行動

美國國務卿蓬佩奧周三對印度禁止抖音等多種中國應用程序App表示讚賞。蓬佩奧說，印度政府此舉確保印度自身安全不受威脅。另外，印度拒絕中資參與道路建設，擴大經濟抵制中國行動。

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法新社報道，蓬佩奧在周三的新聞發布會上表示：“我們歡迎印度禁止某些可用作中共國家監視工具的移動應用程序。”蓬佩奧並補充說：“正如印度政府所宣稱的，印度禁止一些App的作法旨在加強印度主權，以及國家的安全與完整”。

印度電子信息技術部29日宣布，禁止包括TikTok、微信、UC瀏覽器、微信、QQ、快手和美圖等在內的59款中國應用。印度政府稱，印度出於安全考慮，禁止包括TikTok和微信在內的59款中國應用，印度方面認為，這些應用從事的活動有損印度主權、國防、國家安全和公共秩序。

法新社說，印度總理莫迪政府做出之一決定兩周前，印度和中國軍隊在印度東北部邊境發生激烈衝突。

另據《中央社》消息，印度政府正逐步擴大在經濟上抵制中國。印度政府主管公路興建的部長周三表示，印度將不允許中國企業及合資企業參與印度道路與高速公路建設。

消息稱，印度道路交通與高速公路部長加德卡里（Nitin Gadkari）在接受印度媒體專訪時，針對中印部隊最近在拉達克暴力對峙，導致20名印度軍人死亡後的經濟措施做了說明，並證實印度海關逐項檢查從中國進口的貨物是“開創性的改革措施”。

加德卡里指出，印度政府將宣布新政策，不允許中國企業，或擁有中國企業合作夥伴的合資企業參與印度的公路和高速公路興建案。 他說，新政策將放寬印度企業擴大參與公路、高速公路建設項目的資格。同時，招標中和未來招標的公路與高速公路興建案中將實施這項新政策。 他強調，即使印度必須在技術、諮詢和設計領域尋求外國協助或合資興建，“我們也不會允許中國企業參與”。

此外，加德卡里談到，為提升技術、研究、諮詢和其他工作水平，印度鼓勵外國投資中小企業或與印度中小企業合資，但不歡迎中國企業。 至於印度海關逐項檢查從中國進口貨物，導致大批從中國進口的貨物堆積在碼頭與機場倉庫，加德卡里解釋，印度的港口沒有任意停止貨物通關，政府正在採取“開創性的改革措施”幫助中小微型企業實現印度自給自足。 加德卡里表示，這是個很好的步驟，政府不鼓勵從中國進口商品，並朝向自力更生方向邁開大步。