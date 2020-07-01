拜登批特朗普處理港版國安法危機太懦弱

2020年6月30日，美國民主黨總統候選人拜登在特拉華州威爾明頓舉行的競選大會上。

美國民主黨總統候選人拜登，星期四揭露美國總統特朗普處理港版國安法態度“懦弱”，表示自己一旦當選美國總統，會對中國違反人權實施更嚴厲的制裁。

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拜登將於11月3日美國總統大選時與現任總統特朗普對決，根據美國目前公布的全國民調，拜登聲勢領先。拜登在奧巴馬擔任美國總統期間是他的副手。

根據法新社報道，拜登表示，北京公布實施港版國安法的行徑未收到懲罰。他指責特朗普總統拋棄了美國的價值觀，致使中國的獨裁者們誤以為在美國白宮有一個同他們持有同等想法的人。

拜登稱，“特朗普在維護我們的價值觀上很軟弱，對此，我將會很強硬，很明確，前後一致。”

中國正式頒布了港版國安法，初步效果已經顯示出來，7月1日，當數萬人不顧禁令上街抗議這一法律時，港警逮捕了370人，其中10人被指違反了港版國安法。

五月底，特朗普下令已經採取嚴厲措施，取締了香港享有的貿易特殊地位。美國國務卿蓬佩奧星期二表示，美國不排除對中國採取新的制裁。

但是，拜登周三承諾，如果他當選，他將走得更遠。他將全面實施美國國會通過的有關香港和新疆人權的法律。

拜登在提供給路透社的聲明中表示，“北京的新國安法制定過程黑箱作業、規範範疇廣泛，對於讓香港不同於中國其他地區的自由、自治，已經構成致命一擊。”

拜登表示，如果自己當選，他將禁止美國企業幫助壓迫和支持中共的國家監控。

拜登還說，“如果北京試圖讓美國公民、企業與機構噤聲，我將迅速實施經濟制裁。”