日本遭指發橫財 乘美禁令悶向華為供5G零件

美國政府正在加大限制力度，讓美國公司更難以幫助中國推出超高速蜂窩網絡。但其盟友日本的公司卻在推動中國的這一飛躍，並從中獲利。日本企業不掩飾，指這是日本零件一個前景十分光明的市場。據華爾街日報說，問題是，領土受到美軍保護的日本以及德國和韓國等其他美國盟友還能維持這一局面多久？

廣告 繼續瀏覽後續

據華爾街日報今天指出，儘管美國限制對華出口，但其盟友日本卻仍在向中國供應5G零部件。

據該報道，到今年年底，中國計畫斥資1,500億美元在全國範圍內部署逾50萬個基站，以實現將第五代蜂窩網絡(5G)務覆蓋全國，這些基站通常使用的是國內領軍企業華為技術有限公司的設備。電子元件製造商村田Murata Manufacturing董事長Tsuneo Murata表示：“中國政府正在積極推動5G的普及。對我們的零件來說，這是一個前景十分光明的市場。”

據該報道，對日本來說，向全球科技公司供應零部件和材料是一項賴以生存的業務，因其大多數消費電子品牌的光環都已經褪去。

在美國和中國展開科技霸權爭奪、美國政府幹預私營部門以封殺華為的情況下，日本正試圖向兩邊都示好，同時避免踩到政治地雷。問題是，領土受到美軍保護的日本以及德國和韓國等其他美國盟友還能維持這一局面多久？

曾任美國高級貿易談判代表、現供職於亞州協會(Asia Society)的卡特勒(Wendy Cutler)表示：“美國最初推進出口管制時，其法規主要影響美國公司。但過去一年裡，美國已經開始認識到，華為等公司仍在獲得所有這些技術。”卡特勒說，“出口管制的鼓聲”可能很快傳導到美國的盟友那裡。她說：“如果從整體上看這些表態，事態發展方向就很清楚了。”

特朗普政府今年5月宣布，將實施旨在切斷華為與海外供應商之間聯繫的出口限制；相關限制主要針對台灣積體電路製造股份有限公司把半導體產品出售給華為旗下海思半導體(HiSilicon)的交易。

目前，對於受新冠疫情衝擊的日本公司來說，中國市場仍然是為數不多的健康利潤來源之一。Anritsu Co.上一個財季的營業利潤同比增長75%，這得益於中國和整個亞洲地區強勁的5G相關需求。Anritsu生產衡量基站等5G設備運行是否正常的儀器。Anritsu高級副總裁Takeshi Shima表示：“對我們來說，隨着中國智能手機供應商向越來越多的全球消費者銷售產品，來自中國的需求不斷增長。”

儘管中國政府一直在推行“購買國貨”政策，目的是加強國內製造業，但許多日本零部件供應商多年來已嵌入中國供應鏈，並穩定地從中獲利。

美國富瑞金融集團(Jefferies)分析師Sho Fukuhara表示，中國企業仍依靠一些在美國也開展業務的日本供應商。他說：“美國不想要中國的產品，中國也不想要美國的產品，這讓日本從兩邊受益。”

據Murata稱，得益於5G設備需求，村田1-3月當季的電容器訂單同比增長了近50%。

這些不太顯眼但至關重要的部件中，有很多都流向了中國最大的智能手機和5G設備製造商華為。華為董事長梁華去年11月稱，該公司2019年從日本採購的零部件有望達到約100億美元。他稱，通過這樣的採購，目前華為可以及時地將核心產品交付給客戶，而不依賴於美國的零部件。