港版國安法生效即刻發威 逮180抗爭人

香港周三中午開始有大批市民響應“七一遊行”號召而於港島銅鑼灣及灣仔一帶聚集，警方下午出動水炮車和施放催淚煙驅散在場人士，又採取行動拘捕逾180人，其中七人涉嫌違反國安法，是國安法周二深夜實施以來首次。

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據路透社今天報道稱，香港警方於銅鑼灣及灣仔拘捕逾180人，為國安法實施以來首次。據警方在社交媒體表示，下午約1時半，銅鑼灣百德新街一帶有人群集結，警察截查一名形跡可疑的男子，在其身上搜獲一幅寫有“香港獨立”字句的旗幟。這是首名公布涉嫌違反國安法的被捕人士。至下午5時半，警方稱已拘捕逾180人，當中3男4女涉嫌違反國安法，其餘被捕人分別涉嫌非法集結、公眾地方行為不檢、管有攻擊性武器等。

自2003年以來，每年7月1日的香港回歸紀念日均有團體發起港島區大型遊行活動。2003年有50萬人上街，當中很多是不滿政府“硬推”基本法23條立法(即香港自行就維護國家安全立法)。

警方此前已向今年的遊行申請者發出反對通知書，儘管面對疫情以及禁止多於50人公眾地方聚集的“限聚令”仍然生效，但仍有人以個人名義發起遊行，以示“反抗”國安法。

警方嚴陣以待，派出數以千計警察在銅鑼灣、灣仔、中環等地布防，並出動水炮車，又暫時封閉附近街道和部分地鐵站出口。據警方稱，自中午起，銅鑼灣及灣仔一帶有人羣集結叫囂、縱火堵路，有社區設施及多間商店被暴徒破壞，警方曾施放催淚煙及發射胡椒球彈，又多次提醒群眾集結行為已違反公安條例及國安法，並警告人群停止集結，立即離開，但部分人依然拒絕聽從。

該報道說，警方首次向人群舉起紫色警告旗幟，指他們“現在展示旗幟或橫額叫喊口號/或其他行為，有分裂國家或顛覆國家政權等意圖，有可能構成《港區國安法》的罪行，可能會被拘捕及刑事檢控。”

香港特首林鄭月娥今早出席香港回歸祖國23周年活動致辭時稱，自去年6月以來，香港社會飽受暴徒破壞，經濟、民生受到重大影響，反對勢力及鼓吹“港獨”、“自決”等組織公然挑戰中央和特區政府的政權，並要求境外勢力干預香港事務，嚴重危害國家主權安全和發展利益，肆意破壞香港的繁榮安定。她並說，“國安法將有效遏止極少數人危害國家安全的行為，讓香港局面可以穩定下來。”

據路透社，香港國安法周二在全國人大常委會表決通過，香港政府當日深夜11點刊憲，公開港區國安法的具體條文，並在即日晚上生效。其中規定犯分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪、以及勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪的，最高可處無期徒刑。