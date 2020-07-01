港警國安法逮捕第一人尷尬? 罪證港獨旗卻寫不要香港獨立 上級仍批示:抓

“港版國安法”6月30日正式生效，一名男子7月1日下午因背包放有港獨旗，在銅鑼灣被港警搜身後逮捕，成為首位涉“港版國安法”被捕者。不過，卻有眼尖的網友在港警公布的照片中發現，該面旗幟“香港獨立”字句的前方竟藏着超迷你的“不要”兩字，合並起來讀就是“不要香港獨立”，表達的訴求完全相反。

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據東森新聞今天報道稱，首位涉國安法被捕者“其實反港獨？”眼尖網友：旗子藏“不要”迷你字！根據港警說法，他們在下午1點半發現銅鑼灣百德新街一帶有人群集結，截查了一名形跡可疑的男子，並從男子的背包中搜到一幅寫有“香港獨立”字句的旗幟，以涉嫌違反“港版國安法”將男子逮捕。港警並公布了男子被逮的照片，從照片中可以發現，該名男子穿着寫有“光復香港，時代革命”及“FREE HONG KONG”字樣的黑色衣服，加上他所攜帶的“香港獨立”旗幟，應該是參加七一反國安法遊行的示威者。

據消息，不過，港警將照片公布後，卻有眼尖的網友發現，男子所攜帶的港獨旗，“香港獨立”的字句前方有着非常小的白色痕跡，放大後觀察，疑似是超迷你的“不要”兩字，下方英文的“HONG KONG INDEPENDENCE”前方也藏着超迷你的“NO TO”英文字。網友指出，若將白色迷你字與旗幟的字句合並，原本的“香港獨立”就變成“不要香港獨立”，原本的“HONG KONG INDEPENDENCE”也變成“NO TO HONG KONG INDEPENDENCE”，意圖從“分裂國家”變成“反對分裂國家”，不應被依違反“港版國安法”逮捕。

據該報道，對此，香港媒體指出，港警在逮捕該名男子之時，就已經發現旗幟上的迷你字體，但還是決定將其逮捕，主因是只要“明示”或“暗示”就已經構成犯罪意圖。