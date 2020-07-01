約翰遜指《港區國安法》嚴重摧毀《中英聯合聲明》

港區國安法正式生效後，英國政府周三立即宣布，將對持有英國國民海外護照（BNO）的香港民眾放寬簽證權，把現行入境6個月期 限延長至5年，香港人今後申請BNO將更加便捷，英國還宣布申請人數不設上限。約翰遜周三指《港區國安法》嚴重摧毀《中英聯合聲明》。

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英國首相約翰遜周三指中國通過《港區國安法》是踐踏香港高度自治，直接衝擊《基本法》，嚴重摧毀《中英聯合聲明》。

英國外交大臣拉布也表示，已非常仔細地評估“港區國安法”內容，明顯而且嚴重違反中英聯合聲明，除了違反香港的自治，也直接威脅香港人民的自由。他表示，英國和其他國際夥伴將共同採取回應行動。

據《中央社》報道，英國外交大臣拉布周三在下議院表示：“經與內政部詳細討論，我證實將實現先前承諾，改變BNO狀態。”他表示，BNO持有人可獲得5年居留權，可找工作和就學。在英國待滿5年後，他們將可申請定居身分，再過12個月，即可申請英國公民。 拉布指出，新規也同時適用於BNO持有人的家屬。內政部將實施精簡的申請流程，不會有人數上限。

英國政府宣布，由於港版國安法違反中英聯合聲明，威脅香港人民的權利與自由，因此決定放寬BNO簽證權。新規定將在未來數個月內生效，具體日期與細節將再行公布。 雖然目前持有BNO的僅有35萬人，但根據英國政府數據，有約290萬人符合資格申請BNO。 拉布表示：“我們不會背棄香港，我們不會逃避對香港人民應有的歷史責任。我們將遵守承諾，改變BNO狀態，並繼續與香港人站在一起。”

英國政府指出，這項決定適逢香港主權移交23周年，也兌現了首相約翰遜先前承諾。 英國首相約翰遜上個月初曾表示，如果中國強推在香港實施國安法，英方將在簽證系統上做出歷史性的更改，提供數百萬港人“一條取得公民權的路線”。

另外，英國駐港總領事館前職員鄭文傑周三表示，他向英國內政部申請政治庇護已獲批准，並指自己是首名香港公民及英國國民海外護照持有人（BNO）獲英國當局給予政治庇護，可在英國停留5年，此後可申請永久居留身份和英國公民資格。

鄭文傑表示，他成功申請政治庇護，反映英國政府對“一國兩制”逐漸失去信心。“英國政府認為我的案件，純粹是基於政治意見的政治迫害。當局的審批機制是公正的，並作出了正確的決定”。 鄭文傑還表示，他的案例可作為先例，希望可幫助香港其他需要政治庇護的人。

在“港區國安法”通過後，鄭文傑相信自己會有人身安全威脅。他預期，在此法下，自己已觸犯勾結外國勢力的罪名，甚至叛國罪，由於涉及外交問題，可能會由維護國家安全公署處理，由香港帶到中國審訊，也可能會被判終身監禁。

2019年8月香港“反送中”運動期間，當時身為英國駐港總領事館職員的鄭文傑到中國出差，在中國管轄區被帶走。中國當局指鄭文傑因嫖娼被控，並被行政拘留15天。鄭文傑同年獲釋後接受英國媒體訪問時表示，自己遭到中國當局執法人員嚴刑逼供，包括被秘密警察質問英國在“反送中”運動中的角色等。