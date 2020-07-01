美國定調 華為和中興對美安全構成威脅

美國認定中國華為和中興通訊對美國國家安全構成威脅，禁止美國公司利用83億美元的政府資金購買這兩家公司的設備。據美國聯邦通訊委員會(FCC)主席Ajit Pai在周二的一份聲明中表示:“我們不能也不會允許中國共產黨利用網絡脆弱性，危及我們關鍵的通信基礎設施。”

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據路透社報道稱，美國聯邦通訊委員會正式認定華為和中興對國家安全構成威脅。去年11月，FCC以5比0的投票結果同意發布上述聲明，並提議要求農村電信運營商撤換現有美國網絡中的這兩家中國公司的設備。

據路透社，華為和中興沒有立即回應置評請求，但此前曾嚴厲批評FCC的行動。

FCC委員Geoffrey Starks周二表示，美國網絡中仍存在"不值得信任的設備"，並表示美國國會必須撥款更換這些設備。2019年5月，特朗普簽署了一項行政令，宣布進入國家緊急狀態，禁止美國公司使用對國家安全構成威脅的公司生產的電信設備。去年，特朗普政府還將華為列入了貿易黑名單。

美國聯邦通訊委員會(FCC)對中國公司採取越來越強硬的路線。FCC於今年4月表示，可能會弔銷三家中國國有電信公司在美運營的牌照。FCC要求中國電信美洲公司、中國聯通美洲公司、太平洋網絡公司及其全資子公司ComNet(美國)，發出了所謂的“說明理由”命令，要求上述企業說明為何FCC不應吊銷它們在美運營的牌照。

該報道稱，美國聯邦通訊委員會(FCC)十多年前批准了這些公司在美運營。但2019年5月，FCC投票否決了另一家中國國有電信公司——中國移動在美國提供電信服務的申請，稱中國政府可能會利用該公司進行針對美國政府的間諜活動。