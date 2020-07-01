美媒稱中國經濟復蘇勢頭加快

中國官方數據顯示，由於出口和服務業受益於政府的扶持政策，加之部分海外市場恢復運轉，6月份中國經濟復蘇勢頭加快。儘管中國作為全球第二大經濟體仍遠未實現全面復蘇。但經濟學家表示，最近一系列經濟動能增強的跡象表明，中國經濟第二季度將實現正增長。第一季度中國經濟急劇收縮，當時國內大部分地區為抗擊新冠疫情實施了封鎖措施。

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據華爾街日報今天報道稱，中國經濟復蘇勢頭加快。

中國國家統計局周二公布，6月份官方製造業採購經理人指數(PMI)從5月份的50.6升至三個月高點50.9。6月份衡量服務業和建築業活動的非製造業PMI躍升至七個月高點54.4，5月份為53.6。中國6月份PMI數據好於經濟學家預期，預示中國經濟出現持久和廣泛的改善。這兩個指標迄今均已連續四個月高於50，表明相關經濟領域出現擴張。該指標低於50表明出現收縮。

衡量進出口情況的指標均保持在收縮區間，但已較疫情後的低點進一步上升。6月份衡量外部需求的新出口訂單指數從5月份的35.3升至42.6，衡量進口的分項指數從5月份的45.3升至47.0。

據該報道，中國經濟前景的改善已促使許多經濟學家上調了對中國第二季度經濟增長的預期。中國第一季度國內生產總值(GDP)同比收縮6.8%，為40多年來首次出現季度GDP下滑。

經濟面臨壓力的一個跡象是，6月份製造業PMI的就業分項指數從5月的49.3小幅降至49.1，顯示勞動力市場的壓力仍在持續。