蓬佩奧：港區國安法某些條文“冒犯所有國家” 英、加發出旅遊警示

美國國務卿蓬佩奧周三表示，美國深切關注《港區國安法》中相關規定的涵蓋範圍，也深切關注所有在香港生活的人的安全，包括美國人。蓬佩奧說，港區國安法某些條文“是對所有國家的冒犯”。美國商務部長羅斯呼籲企業重新考慮在港總部。英國和加拿大周三分別對在香港的本國公民發出香港旅遊風險警示。

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蓬佩奧周三在華盛頓表示，《港區國安法》中第三十八條“是對所有國家的冒犯”。第三十八條列明，“不具有香港特區永久性居民身份的人在香港特區以外針對香港特區實施本法規定的犯罪的，適用本法”。

蓬佩奧說，美方日前宣布將停止向香港輸出源自美國的防務裝備及軍民兩用技術，美方將繼續執行總統特朗普的指示，中止香港的特殊地位待遇。

另外，美國眾議院議長佩洛西則呼籲對中國採取進一步行動，以回應《港區國安法》的通過實施。

佩洛西要求總統特朗普，針對違反承諾侵害香港自由的官員，在推出制裁措施方面“做更多事情”。她認為要動用一切可行手段。佩洛西表示，如果美方基於商業利益，拒絕為中國人權發聲，美國將失去道德地位為全球其他地方的人權情況發聲。

另據《中央社》報道，美國商務部長羅斯周三表示，由於中國開始依“港區國安法”鎮壓香港示威者，總部設在香港的企業可能會重新思考香港是否仍是適合設立總部的地方。

羅斯接受福斯財經新聞網訪問時說：“我認為所有在香港設立亞洲總部的企業很有可能開始重新思考，面對新的法律以及香港和中國之間新的關係，香港是否仍是適合設立總部的地方。”

另據報道，英國和加拿大周三分別對在香港的本國公民發出香港旅遊風險警示。 英國稱，由於中國在香港實施《港區國安法》，被拘留和驅逐出境的風險增加，所以提高香港旅遊風險警示。

加拿大則警告公民，在香港可能因《港區國安法》面臨更大被任意拘留和引渡到中國的風險。目前約有30萬加拿大人在香港生活和工作。