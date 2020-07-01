香港國安法深夜刊憲生效 急以一小時之差象徵性羞辱英國

香港國安法周二在全國人大常委會表決通過，香港政府當日深夜11點刊憲，公開港區國安法的具體條文，並在即日晚上生效。其中規定犯分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪、以及勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪的，最高可處無期徒刑。路透社說，該法頒布的時機被認為是對英國的一種象徵性羞辱，距離香港回歸中國23周年只提前一個小時。

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據路透社今天報道稱，香港國安法深夜刊憲生效，國際社會反響強烈。隨着該法案生效，當局周三勢將為香港金融中心的心臟地帶鋪上一條安全毯，此前活動人士誓言要違抗警方禁令，舉行集會反對這些措施。當地媒體稱，當局將部署多達4,000名警察壓制任何抗議活動。香港國安法賦予北京方面廣泛的權力，並為徹底改變香港這個全球金融中心的生活方式奠定了基礎。

據路透社，北京一直未公布香港國安法的全部細節，讓750萬香港民眾沒有時間在6月30日晚上11點(1500GMT)法規生效前消化這些複雜的法條。該法頒布的時機被認為是對英國的一種象徵性羞辱，距離香港回歸中國23周年只提前一個小時。

由於擔心該法破壞香港的自由，香港活動人士黃之鋒所屬的香港眾志(Demosisto)和其他民主團體稱它們將解散。

這項法律進一步加劇了中國與美國、英國和其他西方政府的衝突。西方政府稱，該法侵蝕了香港在1997年7月1日回歸時被賦予的高度自治。英國和20多個西方國家敦促中國重新考慮這項法律，稱北京必須在香港保留集會和新聞自由的權利。美國譴責這項法律違反了中國政府的國際承諾，並誓言將繼續“打擊那些扼殺香港自由和自治的人”。美國周一開始取消美國法律給予香港的特殊地位，暫停國防設備出口並限制香港獲得高科技產品。美國政府本已在貿易、南海和新冠疫情等問題上與中國陷入爭端。

中國稱，將採取必要的反制措施。中國之前駁斥了英國、歐盟、日本、台灣及其他國家和地區對該法律的批評。香港特區行政長官林鄭月娥在向聯合國人權理事會發表的一段視頻中敦促國際社會“尊重中國維護國家安全的權利”。

她表示，國安法不會損害香港的自治或司法獨立。北京和香港當局一再表示，這項法律是針對少數“麻煩製造者”，不會影響香港的權利和自由，也不會影響投資者的利益。

據中國中央電視台軍事頻道的微博賬號公布，在北京通過國安法之際，中國解放軍駐香港部隊展開聯合搜救、臨檢拿捕、互為對抗等多項實戰化課目演練。

據路透社說，該法規定的最高刑罰為無期徒刑。量刑則一般可高至10年。與犯罪相關的財產可被凍結或沒收。當國安法與香港現有法律出現衝突時，將以國安法為優先，中央在“特定情形”下可行使特別管轄權。

解釋權歸中國全國人大常委會。審理國安案件的法官將由香港特首任命。根據該法，香港將首次新成立國安公署，不受香港政府管轄。此外，經行政長官批准，可對有合理理由懷疑涉及實施危害國家安全犯罪的人員進行截取通訊和秘密監察。

請求外國或者境外機構對香港或者中國進行制裁、封鎖或者採取敵對行為的人，可能犯有勾結外國勢力罪。

香港國安法稱，駐港國家安全公署、外交部駐港特派員公署會同香港政府採取必要措施，加強對外國和國際組織駐香港機構、在香港的外國和境外非政府組織和新聞機構的管理和服務。

報道稱，路透本月進行的民調顯示，多數香港民眾反對這項立法，但對抗議活動的支持度也下降至僅略超一半。政府總部前聚集了數十位支持北京政府的民眾，他們開香檳、揮舞五星紅旗慶祝國安法的通過。