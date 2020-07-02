「台灣不是中國一部分」吳釗燮呼籲美國繼續支持台灣參與國際組織

台灣外交部部長吳釗燮今天接受胡佛研究所學者專訪，呼籲美國繼續支持台灣參與國際組織，當面臨中共阻撓時，告訴國際社會「台灣不是中國的一部分」。

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吳釗燮在美西時間1日接受一個網絡廣播節目「太平洋世紀」（The Pacific Century）的專訪，主題是「亞洲之華人民主」。主持人是史丹佛大學胡佛研究所研究員歐斯林（Michael Auslin）及加州大學柏克萊分校法學教授柳約翰（John Yoo）。

吳釗燮在節目中分享台灣對抗新冠肺炎疫情的成功經驗，以及對國際伸出援手的初衷，本於「台灣人樂於助人的天性」，包括捐出千萬口罩給美國及提出需求的國家。

在台灣參與國際組織方面，吳釗燮希望美國能夠持續幫忙，當中共阻撓時，大聲告訴國際社會「台灣不是中國的一部分」。

吳釗燮強調，台灣與香港是兩個民主的前哨站，從長期民調的趨勢，看出台灣人對中國的信賴度達到新低點，九成台灣人不相信一國兩制、不認為一國兩制適用台灣，也不信任中國處理香港問題的方式。

有關「港區國安法」6月30日生效，吳釗燮表示，這是一件「不幸與嚴重」的事，不僅港人的民主自由受限，外國人也可能因批評中國而受罰，台灣會協助港人追求民主自由，以及尋求國際合作。

主持人擔心新冠肺炎疫情蔓延，中共藉機擴大影響力，詢問台灣將如何扮演國際協助的角色？吳釗燮分析台灣與印太四角美國、日本、印度與澳洲的關係進展，肯定現階段的台美與台日關係變好，並且是在最好的狀態中；台澳之間會繼續深化高層的對話；而在印度中立的立場下低調發展台印關係。

主持人之一的歐斯林剛在5月發表新書「亞洲新地緣政治：重塑印太論文彙編」。他引用了上世紀耶魯大學地緣政治理論學者斯畢克曼（Nicholas Spykman）所提出的「亞洲地中海」理論，認為控制東海、南海、黃海、日本海及臨海沿岸地區，就等於控制歐亞；控制歐亞，就等於控制世界，而中國正朝此目標前進。

對於中國以「一帶一路」開啟爭霸海權、路權的雄心，以經濟施壓、武力威脅、情搜及宣傳，積極企圖重塑世界，以遂行其利益，挑戰西方標準與規則，歐斯林經常發表文章提出警訊。

「太平洋世紀」是胡佛研究所去年3月1日開播的在線節目，不定期討論中國與亞洲相關的政經社會時事議題，聚焦在美國的亞洲政策，是美國智庫少數以亞洲時事為主題的播客節目，收聽對象大多是美國政治界、學術界，及關注亞洲事務的人士。