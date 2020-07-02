彭斯：北京強行通過港區國安法“背叛國際協議”

美國副總統彭斯周四接受CNBC訪問時表示，中國在香港通過實施的“港區國安法”是對一項國際協議的背叛。而歐盟委員會主席馮德萊恩也表示，實行港區國安法對中國“有長期影響”。

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彭斯表示，“中國通過、現在強加於香港的國家安全法，是對他們所簽署國際協議的背叛，對全世界愛好自由的人們，這終究是無法令人接受的。 彭斯所指的是1997年香港回歸中國時中國與英國達成的協議，這項協議指出，香港將受“一國兩制”架構管轄，從而擁有比中國大陸更多的自由。

北京和香港當局說，國安法用意在於壓制一些“麻煩製造者”，不會影響權利或自由。但批評人士擔心，這將摧毀這座金融中心的民主運動，並抑制包括獨立司法制度和抗議權在內的自由。

英國政府為擁有英國國民海外護照（BNO）的近300萬香港公民提供定居英國的機會，但北京堅決反對此一作法。

另據報道，歐盟委員會主席馮德萊恩周四表示，香港實行港區國安法會對中國“有長期影響”。

馮德萊恩指，中國在歐洲有不少貿易利益，如果歐盟成國一致確信對香港實行港區國安法有意見，將會對中國有長期影響。馮德萊恩沒有說明是什麼影響。

歐盟此前發表聲明，指北京方面決定推行港區國安法，“沒有充分諮詢港人意願”。中國駐歐盟使團發言人回應歐盟的聲明時重申，一國兩制是中國的國策，香港事務屬中國內政等。