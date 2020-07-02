法國《Marianne》周刊：北京希望同化香港，然後照此辦理台灣

法國《Marianne》周刊7月1日指出：英國將香港移交給中國23周年之際，這個半自治領土開始爆發示威活動。示威者反對習近平7月1日頒布的香港國安法。該刊邀請法國亞洲研究中心主任Jean-François Di Meglio解析北京的意圖。

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《Marianne》周刊記者Samuel Vivant寫道，香港一覺醒來頭暈眼花。中國主席習近平周二頒布了國家安全法。再蠶食一些香港的自由。該法關於“顛覆”，“分裂”，“恐怖主義”，“勾結外國勢力”的條文，進一步收緊這個前英殖民地身上的枷鎖。香港7月1日第一批示威抗議活動和第一批人被逮捕之際，人們再次聚焦香港的自治和民主訴求。《Marianne》周刊邀請法國亞洲研究中心主任Jean-François Di Meglio對香港局勢進行解析：

最佳報復時機

問：香港的民主抗議活動可以追溯到2019年。為什麼這個鎮壓性的安全法現在才出來？

答 : 這是香港回歸紀念日，非常有象徵意義，就是要提醒人們，7月1日，當年決定了“一國兩制”。“一國”，是北京現在通過干預要強調的層面。

“現在”的第二個維度是：它是2019年抗議活動的一面鏡子。當時在街頭的壓力下，中國撤回了引渡（送中）法案，丟了面子。當時人們預測中國當局會進行反擊，但他們只是等待。中國人的心理不同：他們從長計議，仔細盤算。北京把賭注押在了疫情危機和全球注意力都投向中國的此刻。這是採取行動，傳達信息，進行報復的最佳時機。

最強烈信號

問：中國當局的意圖是什麼？是否要同時遏制獨立份子和民主運動？

答: 北京絕對不想要香港的民主訴求。但這件事也有一部分是瑪格麗特-撒切爾的錯。因為英國當年一直沒有在香港建立民主制度。

中國當局做事的方法也有意思。那個國安法直到頭天晚上還在保密。這是算計好的。要營造某種氣氛。在此期間，很多人因為擔心成為這個法的打擊目標，都收拾行李離開了。現在逮捕行動已經開始。北京要樹“典型”，要把香港禁錮起來，要滅掉一切抵抗運動。

中國發出的最強烈的信號，是在香港設立一些辦事處進行執法，在他們認為必要時立即出手。這有一種威懾性的緊張神經質。

香港發生大規模遊行時（2019年），我們推測中國當局會大規模鎮壓。但是沒有。它陷入了左右為難的境地。中國不想再來一次天安門（屠殺）。

這個國家處於一種矛盾狀態。這是一種概念的困境：它自稱自己是共產主義，卻實踐資本主義。同樣，它說“香港是屬於我們的”，卻又讓這塊領土有足夠的“自由”進行商業活動。他們不想殺死會生金蛋的雞。

金融轉移減壓艙

問：但是，應該擔心香港會失去一部分自治權嗎？

答 : 香港的自治權從來不存在，不論是跟英國，還是跟中國。當然它有一種自治的外觀。南華早報（屬於阿里巴巴集團的港媒）時不時批評一下中國政治。這是一種表面的自治。實際上，這塊領土取決於人民共和國的善意。不過，中國當局並不想終結香港在金融和經濟方面的自治。因為這些自治可以為他們的利益服務（又回到概念困境）。北京不想嚇着那些打算在香港定居的投資者。而且，對於中國的某些金融轉移，香港是一個名副其實的過渡減壓艙。

同化香港 再辦台灣

問：是否對台灣有多米諾骨牌效應？

答：從技術上講不可能。台灣跟香港的地位不一樣，儘管中國很想（讓它們一樣）。在戰略上，北京打算先把香港同化掉，然後依照對付香港的模式來辦理台灣。可是，面對北京這個戰略，台灣女總統非常機靈，她從不使用“獨立”這個詞彙，所以從紙面上，她不會被抓住把柄。多米諾骨牌效應眼下不可能出現。如果明天在中國發生大規模的災難，也許中國當局會企圖用強侵略台灣，但這很難預測。

西方沒有統一戰線

問：對於這些事件，西方能採取什麼對策？

答：我們不能期望西方做什麼。因為他們與中國處在一種類似《冷戰》的狀態。在《冷戰》中，雙方不會投入直接的戰爭，除非涉及切身的利益。而香港對於美國來說，不是切身利益。香港對於他們（美國人）只算是一個經濟和金融利益。現在這方面的利益還沒有受到威脅。對於英國也一樣。更籠統地說，西方沒有一個統一戰線，也沒有在不應該越過的紅線上做出任何聲明。因此，中國可以在這些限制範圍內採取行動，這是它做法的精明之處。