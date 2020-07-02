港府：“光復香港時代革命”有顛覆國家政權含意 黎智英表示不會離港

香港政府周四晚發表聲明，指“光復香港，時代革命”口號在今時今日有“港獨，或將香港特區從中華人民共和國分離出去，改變特區的法律地位，或顛覆國家政權的含意”。另外，黎智英表示，國安法實施後香港已死但他不會離開香港。

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港府發言人稱，“特區政府嚴正譴責任何挑戰國家主權、統一和領土完整的行為”，並指港區國安法禁止分裂國家及顛覆國家政權等危害國家安全的行為和活動，社會大眾不要“以身試法”。

香港周三有大批市民不理會警方禁制，參加年度泛民主派的年度“七一”遊行，期間有人展示寫上“光復香港，時代革命”字句的標語。

《中央社》報道，“光復香港，時代革命”是“反送中”運動的口號。港區國安法生效後，外界對這句口號是否違反相關法令出現爭議。

另據報道，香港《壹傳媒》創辦人黎智英接受美聯社專訪時表示，《港區國安法》生效後，他熟悉的香港已死，但他不會離開香港，也不怕坐牢。

黎智英說，即使家人有一天離開香港他都不會走，因為他的離開會使自己名譽受損，也會使《蘋果日報》失去公信力，並破壞民主運動的團結。黎智英表示，他會繼續為香港爭取民主，但要使用非常不同的方法。

黎智英認為，極端獨裁者不會長存於現今的世界，因此民主運動必須堅持。他堅信時間在他們一方，他們也處於歷史的正確方向。

據報道，剛解散的“香港眾志”創黨主席羅冠聰周四晚透過臉書證實，他已離開香港。但基於風險，暫時不便透露更多資訊。 羅冠聰同時透過眾志先前成立的媒體社交群組，發布這一訊息，並表示將專註國際連結和民間外交工作。 先前有報導表示，羅冠聰已在“港區國安法”6月30日深夜11時生效前離港。