美國呼籲跨國公司考慮撤走香港總部

美國商務部長羅斯星期三呼籲在香港設有總部的公司，有鑒中國已經開始在香港實施國安法，因此現在應該是考慮撤出香港的時候。據路透社報道，羅斯說：“我相信所有在香港設有亞洲總部的公司，現在應開始考慮新實施國安法，即香港與中國大陸新的關係，能否繼續使得香港一如過去那般的，仍然擁有優勢作為設立總部的地方。”

廣告 繼續瀏覽後續

對於香港國安法生效之後，美國取消香港經貿特殊地位，營商環境有變可能觸發外資撤出香港，香港商務及經濟發展局局長邱騰華1日表示，他會繼續向商會進行解說工作，並利用香港海外經濟貿易辦事處向各地的人士進一步清楚說明，希望他們在充分了解港區國安法後，對香港維持充分的信心。

至於北京會否對美國採取報復措施，羅斯回應：“我們已經採取了果斷的行動，現在要看他們了。但如果他們已經作出如此粗暴的行為，還說要報復我們這般的審慎和溫和的行動，那倒是顯得有點奇怪。”

針對美國呼籲外資將亞洲總部撤出香港，根據蘋果日報報道，有香港基金界人士表示，得悉已有少數對衝基金擬將全部資金調離至新加坡，又形容條例比想像中辣，“從根本性摧毀香港作為國際金融中心的地位”。

報道引述一名不願具名的基金界人士認為，國安法條文改變了國際對香港以往的認知，將改變香港的功能和角色，“少了外資會再選擇香港作為集資中心”，中國的目的是借法例製造白色恐怖，顯然成功令大家恐懼，估計事件加快撤資活動，大型跨國企業將分批減少在港的資產及業務，例如已不會在港招聘。他續指出，身邊有不少金融從業員已計畫後路或移民，自己亦打算去新加坡發展。

資深對衝基金經理錢志健分析，國安法對外國資本的影響要分個人及企業層面來看。從個人層面而看，國安法使香港警隊有權凍結資產，時間可以是一年半載，理由可以是莫須有，例如說出於調查便可，將對受影響的個人造成家庭財政問題。錢建議，個人處理資金配置時，宜把六成存放到海外，餘下的四成才留在香港。企業方面，錢指目前較難評估，尤其未有英文版條文，但料最後會與港人過往一直沿用的普通法有出入，較具規模的企業即使以香港作第二總部，也不敢將關鍵要員派到香港，及擔心在港資金會遭凍結。

彭博另引述商界人士指，港版國安法對商界的意義，就是：別碰政治。長遠而言，香港資產的風險溢價料上升，致估值下降及潛在資本外流。巴克萊銀行首席執行官Jes Staley受訪時坦言，不會參與政治，認為這是一個非常困難的政治局勢。

澳洲基金Tribeca Investment Partners投資組合經理Jun Bei Liu亦指，國安法增加在港工作的複雜性，市場風險溢價亦會略增，長遠來看，或會看到更多國際企業及投資者以亞洲市場，而不是以香港作為中心樞紐。