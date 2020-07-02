美國會兩黨議員譴責香港國安法 提出兩黨法案向港人提供政治庇護

中國人大30日通過《香港國安法》之後，引發美國國會兩黨議員同聲譴責，參眾兩院提出具兩黨共識的《香港安全港法案》(Hong Kong Safe Harbor Act)，給遭受《香港國安法》迫害的港人第二優先(Priority 2)政治庇護。

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早前，美國因《香港國安法》，已宣布撤銷對香港特殊待遇地位，停批出口許可證豁免，同時停止向香港出口軍用設備，並繼續評估撤回其他特別待遇。

參議院版本的《香港安全港法案》由共和黨參議員盧比奧(Marco Rubio)、民主黨參議員曼尼德茲(Bob Menendez)提出，眾議院版本由共和黨眾議員柯蒂斯(John Curtis)、民主黨眾議員卡斯特羅(Joaquin Castro)提出。法案要求國務院指定特定港人為特殊人文關懷的第二優先級政治庇護(Priority 2 refugees)。對象包括香港居民，或因和平表達政治觀點、和平參與政治活動及組織而對遭到迫害有充分擔憂者，曾因和平行動被正式控罪、逮捕、定罪者，或上述兩大群體的中國籍配偶、子女、父母。

法案規定，受理該政治庇護申請可在香港或第三方國家完成，之後可申請成為美國永久居民或公民；法案還鼓勵美國的盟友、夥伴對逃離中國政府壓迫的香港居民施行類似政策；法案將在實施的五年後失效。

國會眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)推文，指北京通過所謂國安法的目的，就是要恐嚇與壓迫香港的言論，特朗普總統應依國會通過的法律，追究中國官員責任。

眾議院外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）發聲明表示，今年的香港主權移交七一紀念日，對全球熱愛自由的人民來說，是特別黑暗的一天。中共推動《香港國安法》，無恥地違反國際法，也終結了“一國兩制”和香港自治，美國將會持續不動搖地支持在中共暴政壓迫下爭取自由的港人。