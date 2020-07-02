美國海關扣留80萬美元來自新疆假髮產品

美國網絡媒體Axios有關美國海關扣押來自新疆的人發產品的報道

就在國際輿論日益關注新疆維族人被強迫勞動現象之際，美國網絡媒體Axios 本周三引述來自美國政府官員的信息獨家報道說，美國海關與邊境保護局近日扣留了一批來自中國新疆涉嫌通過強迫勞動製造的近13噸的假髮與其他人發產品。

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報道指出，美國法律禁止進口強迫勞動製作的產品，但是，要追溯這些產品進口美國的供應鏈，並且調查確認是否屬於強迫勞動產品卻並非易事。

美國海關官員6月17日向新疆南部的羅布縣美新發製品有限公司發出了通知，已經要求美國入境口岸扣留從該公司運往美國的任何貨物。

紐約/紐瓦克港的海關和邊境保護局官員隨後扣留了美新發製品的貨物，其中包括假髮和其他人發製品。

扣留令表明美國海關與邊境保護局已發現有力的證據將這些產品與強迫勞動聯繫起來。貨物被扣押後，進口公司將有機會提供證明其不是用強迫勞動製造的。

美國海關貿易辦公室執行助理專員布倫達·史密斯發表聲明指出：“這些商品的生產構成了非常嚴重的侵犯人權行為，拘留令的目的是向所有尋求與美國開展業務的實體發出明確和直接的信息，即美國不能接受非法和不人道的產品。”

美國國家安全委員會發言人約翰·烏利奧特（John Ullyot）也向Axios記者表示： “如果事實證明，這種高度可疑的，重達13噸的人類發運確實與維吾爾族集中營有關，那麼中國共產黨必須向國際社會對他們的行動做出解釋。”

中國駐華盛頓特區大使館到目前為止尚未回應美國媒體的提問。