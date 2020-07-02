英國宣布給予港人BNO護照5年居留滿6年可申請公民

香港國安法生效第一天，香港前宗主國英國正式宣布將會向英國國民（海外）護照（BNO）持有人提供入籍途徑。在此之前，美國兩黨議員們發起了一項提案，將給根據港區國家安全法可能遭受迫害的香港居民給予難民身份。目前估計一共有大約300萬名港人持有BNO護照。

廣告 繼續瀏覽後續

英國首相約翰遜1日在國會發言批評港區國安法的執行和過分要求，是明顯及嚴重違反《中英聯合聲明》。約翰遜表示，之前已清楚表示一旦中方實施港版國安法，英方將向BNO持有人提供可以在申請成為英國公民的新途徑，他表示“這正是我們現在會做的事”。

外相藍韜文繼約翰遜後在國會上發言介紹入籍方案內容，指出該項“度身訂做”的移民途徑適用於300萬名合資格港人，方案並無配額。英國會向合資格港人提供5年的逗留許可，其間有權工作或讀書，5年後他們可再申請定居資格，再過12個月即可申請公民權。

藍韜文同日表示，英方會兌現對BNO持有人的承諾。根據英方的新計畫，會讓BNO持有人免除只能逗留6個月的限制，然後獲准5年的有限居留許可，期間可以在英國居住與工作，在5年後，他們可以申請定居身份，繼而在額外12個月後申請成為英國公民。

藍韜文稱，BNO持有人與他們的居港家屬也會是新政策的合資格者。

英方這次公布的計畫，與英國內政大臣彭黛玲（Priti Patel）之前在6月12日致函首相約翰遜講述的方案一致，當時她在信中建議向BNO持有人及其家屬提供一條明確入籍英國途徑，即可以在英國居住，5年後定居、再額外1年後有權申請入籍的途徑。

此外，根據華爾街日報報道，美國兩黨議員們發起了一項提案，將給根據新國家安全法可能遭受迫害的香港居民給予難民身份。

報道指，這項提案在中國公布新國安法文本幾個小時後隨即提出，由參議院佛羅里達州共和黨議員魯比奧（Marco Rubio和）新澤西州民主黨議員Bob Menendez以及眾議院的猶他州共和黨議員John Curtis和德克薩斯州民主黨議員Joaquin Castro提出，兩院還有十幾位議員聯名支持。

該提案將要求美國國務院指定因表達政治觀點或和平參與政治活動而遭受迫害或有充分理由害怕迫害的香港居民為需要特殊人道主義關懷的難民。該提案稱，如果這些人的父母是中國公民，他們的配偶、子女和父母也將享受這一特權。

難民申請的文件可以在香港或第三國完成，然後難民就可以申請美國永久居留權和公民身份。這一機會不受美國目前難民配額的限制，從法案通過之日起五年內有效。

這項名為《香港安全港法案》(Hong Kong Safe Harbor Act)的提案提出之前，美國參議院上周通過了一項兩黨提案，該提案將制裁那些侵蝕香港有限自治權的中國官員，以及與這些官員有業務往來的銀行和公司。