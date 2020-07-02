賈躍亭完成破產重組：向各方表達最誠懇的歉意

7月2日，樂視公司創始人賈躍亭發布了一封公開信，宣布其在美國申請的個人破產重組程序終於完成，重組方案正式生效，同時債權人信託也正式設立並開始運營。他表示，“自己是樂視體系一夜崩塌的第一責任人，很多人由此蒙受了巨大的損失，再次向大家表達最誠懇的歉意”。

廣告 繼續瀏覽後續

據財新網報道，2016 年樂視體系逐漸崩塌後，賈躍亭將法拉第未來（FF ）智能電動汽車發展作為其重新翻身的機會，2017 年飛往美國專註造車，但FF依舊沒能拯救其債務問題。債權起訴讓賈躍亭被迫選擇個人財產重組，2019 年 10 月，賈躍亭正式發布個人財產重組方案。根據美國破產法律，債務人一旦向破產法院提交個人破產重整計畫，債權人對債務人的訴訟程序自動中止。賈躍亭意圖通過破產重整，化解過去歷史對 FF 的威脅。

分析人士指，賈躍亭選擇個人破產重整還意在通過成立債權人信託的方式來解決其債務問題。他將 FF 的股權、收益權等資產轉入債權人信託，由債權人享有。在其個人破產重整之後，賈躍亭將不再持有 FF 的股權。根據美國法律，這一破產重整方案生效時，賈躍亭在美國境內的個人債務自動解除，而其在中國國內的債務沒有解除，但其破產方案中設立了四年寬限期。債權人在寬限期內不再向賈躍亭提起新的償債訴訟。方案生效後 90天內，此前向賈躍亭提起限制高消費、限制出境和失信被執行人的債權人，需要向中國法院請求解除。

據破產文件顯示，賈躍亭的個人資產總額為14.17億美元，其中絕大部分為金融資產，達到14.12億美元。價值最高的金融資產為FF母公司Smart King旗下的West Coast LLC，為8.6億美元，其次是另一家子公司太平洋科技控股，價值3.2億美元。賈躍亭本人則在信中寫道，“我在美國申請的個人破產重組程序終於完成，重組方案正式生效，同時債權人信託也正式設立並開始運營。”他指出，“我已經不再擁有FF的股權，進而完成了由一名純粹的創業者，向以創業心態打工和用打工方式創業的轉變。”他表示，“我已經在債權人信託中預留了不超過10%的比例，主要用於樂視網股民的或有補償，待履行完相關法定程序後即可以實施，我也會安排專門的團隊協調樂視網股民的賠償事宜。”

賈躍亭在信中稱，“創業二十年來，我經歷了太多的起起伏伏。儘管外界評價我所創立的互聯網生態模式無疑是成功的，並為很多同類企業所證明，但一個不容迴避的事實是，我是樂視體系一夜崩塌的第一責任人。我深知相關各方以及你們的家人由此蒙受了巨大的損失，我要再次向大家表達最誠懇的歉意。”針對他發布的這一消息，有網友則調侃稱，“賈躍亭申請破產的行徑歷時 7 個月，不僅甩掉了債務人的身份，還利用老婆拿到了巨額賠償，換來了自己的自由之身，如今不知又要割誰的韭菜”。