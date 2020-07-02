長江2020年第一號洪水在長江上游形成

自北京方面消息，據長江水利委員會最新預測，三峽入庫洪峰流量2日14時將漲至50000立方米/秒左右，蓮花塘站水位6日將漲至警戒水位32.5米附近，可能達到長江編號洪水條件。長江2020年第一號洪水可能在近期形成。

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新華社7月2日報導指，受集中強降雨影響，長江上游幹流、烏江、三峽區間、洞庭湖水系發生明顯漲水過程，長江中游幹流各站水位持續上漲。2日7時，烏江武隆站水位191.7米，流量11900立方米/秒，三峽入庫流量47000立方米/秒，蓮花塘水位31.68米。

根據全國主要江河洪水編號規定，當長江洪水滿足上游寸灘水文站流量或三峽水庫入庫流量達到50000立方米/秒、中游蓮花塘水位站水位達到警戒水位或漢口水文站水位達到警戒水位、下游九江水文站水位達到警戒水位或大通水文站水位達到警戒水位等條件之一時，進行洪水編號。

長江水利委員會水文局當天在7時發布烏江、長江上游三峽庫區、城陵磯河段洪水藍色預警。受集中強降雨影響，長江上游幹流、烏江、三峽區間、洞庭湖水系發生明顯漲水過程，長江中游幹流各站水位持續上漲，2日7時，武隆水位191.7米（流量11900立方米每秒）、三峽入庫流量47000立方米每秒、蓮花塘水位31.68米。預計本次過程，武隆站2日10時最高水位將在警戒水位193米附近，三峽入庫洪峰流量2日14時在50000立方米每秒左右，蓮花塘站水位6日將漲至警戒水位32.5米附近。