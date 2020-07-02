香港國安法-見證遭受震動的港人

在數以千計的香港民眾於7月1日周三，不顧禁令舉行示威之際，警方隨即採取了上百次拘捕行動，其中10次是依照新版國安法里的罪名。這一新法標誌了前英國殖民地司法獨立的終結。

廣告 繼續瀏覽後續

據本台RFI法廣亞洲記者今天2020年7月2日周四發回的法文報道，在北京頒布了這一新法兩天之後，眾多港人依然處於震撼之中。親民主派活動人士在信息中傳遞着憤怒 ˎ 悲哀與恐懼。在7月1日周三執行逮捕後的第二天，一位匿名的女大學生通過加密應用程序傷心地表示：“我很氣憤，我感到悲哀，不知如何繼續捍衛我們的自由。”

相關報道：香港-2020回歸日禁遊行 眾多人被捕

在新的國安法框架內，最嚴重的罪行可判終身監禁。一部分香港記者也感到擔憂，其中部分人周三還身穿熒光黃背心，處於示威者與執法者之間衝突的第一線。

一名女同行也匿名見證說，許多人改變了他們的社交媒體使用方式。在她的通訊薄里，多人退出了Whatapp 改用其它更安全的通信系統。部分人還他們的錢轉到了海外賬戶。要知道，國安法有可能會充公資產。

面對壓力，一些記者打算辭職，或接受自我審查。這樣不會造成當局的不滿。據其了解，一份撐國安法的請願書可能已收集到了190萬個簽名。

其它 / Coronavirus - 美國衛生高官發出預警