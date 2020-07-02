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香港國安法-見證遭受震動的港人

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Une femme réagit au gaz lacrymogène lancé par la police contre les manifestants mobilisés contre la nouvelle loi de sécurité nationale. Hong Kong, le 1er juillet 2020.
Une femme réagit au gaz lacrymogène lancé par la police contre les manifestants mobilisés contre la nouvelle loi de sécurité nationale. Hong Kong, le 1er juillet 2020. DALE DE LA REY / AFP
作者： 尼古拉

在數以千計的香港民眾於7月1日周三，不顧禁令舉行示威之際，警方隨即採取了上百次拘捕行動，其中10次是依照新版國安法里的罪名。這一新法標誌了前英國殖民地司法獨立的終結。

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據本台RFI法廣亞洲記者今天2020年7月2日周四發回的法文報道，在北京頒布了這一新法兩天之後，眾多港人依然處於震撼之中。親民主派活動人士在信息中傳遞着憤怒 ˎ 悲哀與恐懼。在7月1日周三執行逮捕後的第二天，一位匿名的女大學生通過加密應用程序傷心地表示：“我很氣憤，我感到悲哀，不知如何繼續捍衛我們的自由。”

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在新的國安法框架內，最嚴重的罪行可判終身監禁。一部分香港記者也感到擔憂，其中部分人周三還身穿熒光黃背心，處於示威者與執法者之間衝突的第一線。

一名女同行也匿名見證說，許多人改變了他們的社交媒體使用方式。在她的通訊薄里，多人退出了Whatapp 改用其它更安全的通信系統。部分人還他們的錢轉到了海外賬戶。要知道，國安法有可能會充公資產。

面對壓力，一些記者打算辭職，或接受自我審查。這樣不會造成當局的不滿。據其了解，一份撐國安法的請願書可能已收集到了190萬個簽名。

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