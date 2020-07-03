中國外交部萬言書駁人權質疑 稱李文亮非“吹哨人”

中國外交部官網2日發表一份題為“關於涉華人權問題的各種謬論及事實真相”，以約1.4萬字回應國際社會對於中國人權的37個常見質疑與批評，涉及當前香港情勢、新冠肺炎疫情，以及新疆人權問題。當中並提及，武漢市中心醫院眼科醫生李文亮：是眼科醫生，不是“吹哨人”。

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對於外界一直批評香港警察過度使用武力，中國外交部稱，即使面對嚴重威脅警員生命安全的危險武器和暴力違法行為，香港警隊仍展現克制，文明執法，極為專業。

中國外交部反批美國，警察暴力執法致人死亡、開槍射殺行為屢見不鮮，僅2019年就達到1,004起。截至2020年6月中旬，至少13人在美國各地因弗洛伊德事件引發的抗議示威活動中死亡，另有數百人受傷，逾1.35萬人被捕。

中國外交部反駁的其中一個“謬論”涉及李文亮。中國外交部稱，事實真相是，李文亮是眼科醫生，不是“吹哨人”，沒有被拘留。呼吸科醫生張繼先是第一個報告疫情病例的人，並因此受到嘉獎。

這分聲明稱，李文亮去年12月30日在張繼先報告可疑病例的3天後，在同學微信群轉發信息稱“確診了7例薩斯SARS”，該微信截屏在網上迅速傳播造成恐慌。武漢警方因此在今年1月3日“請”其前往派出所談話，“以訓誡書方式予以勸導”。

中國外交部還表示，李文亮是好醫生，也是中共黨員。給李文亮醫生貼上對抗體制的“英雄”、“覺醒者“等標籤，是對李醫生及其家人的極大不尊重，是極不道德的政治操弄。

針對新疆教培中心是“集中營”的批評，中國外交部稱，新疆依法設立的職業技能教育培訓中心，與美國推行的“社區矯正”本質上沒有區別，都是為了預防性反恐和去極端化而採取的有益嘗試和積極探索，並強調“近百萬維吾爾人被拘押”純屬謠言。

中國外交部指出，新疆從未限制包括維吾爾族在內的新疆各族群眾的出行自由，也從未限制包括維吾爾在內的各族群眾與海外親屬的通信聯繫。

對於外界指控中國在新疆大規模拆除清真寺，聲明稱，新疆高度重視對清真寺的保護和修繕，對一些狹小破舊、年久失修、布局不合理或不方便信教群眾宗教活動的清真寺，根據當地信教群眾訴求，通過新建、遷建、擴建等措施進行調整布局，“受到廣大宗教界人士和信教群眾歡迎”。