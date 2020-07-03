中國官媒稱擴造1000枚核彈頭 美國吃驚促解釋

據蘋果日報今天引述中國官方媒體說，日內瓦裁軍談判會議在瑞士萬國宮舉行，美國裁軍大使伍德指摘中國政府隱瞞武漢肺炎疫情連累全世界，還引述《環球時報》總編輯胡錫進發表關於中國應將核彈頭數量擴充至1,000枚的言論，要求中方作出解釋。據中國裁軍大使李松在會上回應指，一位報紙主編在個人微博上發表的看法，不能代表中國軍控政策。

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據蘋果日報今天報道指，美裁軍大使促華解釋擴充1,000核彈頭，胡錫進稱：早知再講多啲！胡錫進曾建議中國軍方擴大核彈頭數目至1000枚。

蘋果日報指中國官方媒體報道，日內瓦裁軍談判會議在瑞士萬國宮舉行，美國裁軍大使伍德指摘中國政府隱瞞武漢肺炎疫情連累全世界，還引述《環球時報》總編輯胡錫進發表關於中國應將核彈頭數量擴充至1,000枚的言論，要求中方作出解釋。《環球時報》總編輯胡錫進今日下午在微博回應：“我要知道美方這麼重視，我當時就該再多說點！”

胡錫進上月在微博拋出“中國短期內需要將核彈數目提高到1,000枚，包括至少要有100枚東風-41戰略導彈”的言論，引發輿論嘩然。中國裁軍大使李松在會上回應指，一位報紙主編在個人微博上發表的看法，不能代表中國軍控政策，但中方堅決反對有人藉此對中國的國防現代化建設橫加指摘。他說：“從胡主編的原話看，他提出有關看法針對的是個別美國政客對中國的敵視和威脅，而這在一定程度上反映了一些中國公眾和更廣泛國際公眾的普遍擔憂，恰恰說明美國一些人頭腦中根深蒂固的冷戰思維的嚴重危害性。這才是問題的實質！冷戰思維不可能使美國‘再次強大’，更不可能給世界帶來安全。”

據該報道引述中國官方媒體稱，李松又對美國裁軍大使指摘武肺疫情問題，是“對中方的惡毒攻擊，完全是企圖擺脫自身國內國際抗疫責任的一派胡言。”據李松批評，美方拙劣的“甩鍋伎倆”早已為世人所熟知，其謊言欺騙不了世界，欺騙不了人民，只能騙騙自己。李松揚言：“面對疫情，中國政府為本國人民做了什麼，為世界抗疫努力做出哪些貢獻？而美國政府為本國人民和世界又做了什麼？世人自有公論，歷史自有公論！”李松又批評，美國奉行單邊主義、例外主義，退出一系列重要國際安全和軍控條約，其影響相當於“大規模毀滅性武器”，使美俄雙邊核裁軍體系瀕於崩潰，李松認為，美國歷史上欠全世界的“裁軍賬”，不能單憑一句“後雙邊世界”就“一風吹”！他敦促美方響應俄羅斯倡議，使《新削減戰略武器條約》（New START）得以延期，致力大幅度削減自身核武庫，為多邊核軍控與裁軍進程創造必要條件。