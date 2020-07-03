中國政論節目搬台灣 記者遭逐國台辦斥無理

多家中國媒體在台設置錄影棚錄製政論節目，引發外界爭議，台灣陸委會副主席邱垂正2日表示，中國媒體在台錄製或製作任何節目，已明顯涉及從事與許可目的不符活動，而中媒“東南衛視”的2名駐點記者也因違反相關規定，已被廢止記者證與入境許可證，並要求今天立即離境。中國國台辦發言人批此舉嚴重干擾陸媒的駐點採訪，應立即停止，否則民進黨當局將承擔由此引發的一切後果。沒有消息說，台灣是否有媒體被允許在中國辦新聞報道。

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據上報今天報道說，中國官媒在台開政論節目矮化台灣，東南衛視2記者遭廢證並逐出境。

台北市議員王鴻薇日前在央視節目《海峽兩岸》，竟稱蔡英文總統為“領導人”，遭批自我矮化，據指出，該節目其實是在台灣的電視台攝影棚錄製。而東南衛視的《海峽新幹線》與海峽衛視的《今日海峽》節目則是在知名製作機構的攝影棚設“台北演播室”。《海峽新幹線》節目每集連線台北時，攝影棚內還有中國籍的主持人先引言，再由2位台灣名嘴評論台灣時政、並和大聲唱和中國觀點，台灣名嘴邱毅便多次擔任《海峽新幹線》座上嘉賓，在節目中大力抨擊台灣執政當局。

該報道說，中媒在台開政論節目大肆批評台灣政府，並涉及矮化台灣，遭民進黨立委邱志偉質疑，他表示，中媒不能因為核准來台駐點就可以為所欲為，政府對於涉及矮化台灣的中國官媒政治性節目，應禁止在台灣製作，並廢除其來台許可。

對此，邱垂正2日在記者會表示，陸委會一向非常關注中媒記者在台駐點的情形，也與主管機關、文化部保持密切的聯繫，如果中媒記者在台從事與許可目的不符活動，或涉及違法事務，陸委會將會同主管機關依據“大陸地區新聞人員進入台地區採訪注意事項”以及“大陸地區人民進入台灣地區許可辦法”等相關規定，依法進行必要的處置。而中媒在台開設台北演播室，錄製政論性的節目回傳中國播出，邱垂正強調，從2000年開始，台灣秉持促進兩岸新聞對等交流的立場，開放中媒記者來台從事駐點進行新聞採訪活動，但如果他們在台灣錄製或製作任何節目，則已明顯涉及從事與許可目的不符活動，將依“兩岸條例”相關規定，主管機關得依法廢止其記者證與入境許可證。

邱垂正也證實，陸媒“東南衛視”的2名駐點記者因違反相關規定，已被廢止記者證與入境許可證，並要求3日時離境，詳細情況尚待主管機關文化部說明。