俄羅斯微博高調慶祝海參崴建城160周年 網民怒批 官方尷尬 選擇性勸接受

俄羅斯駐中國大使館官方微博2日發文慶祝海參崴建城160周年，遭中國網友痛斥此舉侮辱。中共鷹派官媒環球時報總編輯胡錫進今天早上在微博發文“打圓場”，胡錫進雖批評俄方此舉不尊重中國公眾，與增進中俄民間友好的使命不符，但“對這個事實，我們中國人需要接受”。截至上午11時，俄使館並未刪除或修改這篇在中國引發眾怒的文章。

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據中央社今天報道說，俄使館微博慶祝海參崴160周年，陸民稱指：侮辱挑釁。

俄羅斯駐中國大使館官方微博昨天發文慶祝符拉迪沃斯托克（又稱海參崴）建城160周年，事後遭到大批中國網友留言痛斥此舉侮辱、挑釁，在中國人心上撒鹽，網絡掀起一片批俄聲浪。

符拉迪沃斯托克（Vladivostok）就是海參崴，原本是中國固有疆土。1860年，清朝和俄羅斯帝國簽訂“北京條約”，將海參崴在內約40萬平方公里土地割讓給俄國。蘇聯瓦解後，中共仍承認海參崴隸屬俄羅斯。俄羅斯駐中使館官方微博2日發文稱，今天是符拉迪沃斯托克建城160周年紀念日，並附上一段3分16秒的精美介紹短片。

發文並稱，符拉迪沃斯托克的歷史始於1860年，當時俄羅斯人在這裡建立了一個軍事港口，稱為符拉迪沃斯托克（意思為“統治東方”）。19世紀末，符拉迪沃斯托克已發展成為一個大型港口和工業城市，是俄羅斯海軍在太平洋上的主要基地。

據中央社說，俄使館在中國社群平台如此高調發文，還提到“統治東方”，引發大批大陸網友留言痛斥噁心、無恥。有人直指這是侮辱、挑釁，呼籲“勿忘國恥”；還有人形容這是在中國人心上撒鹽。許多網友要求微博刪文，網絡社群掀起一波罕見的批俄聲浪。

對此，中共鷹派官媒環球時報總編輯胡錫進今天早上在微博發文“打圓場”，他雖批評俄方此舉不尊重中國公眾，與增進中俄民間友好的使命不符，但“對這個事實，我們中國人需要接受”；懷念故土不應變成激進意識形態，出現失控的民族主義。胡錫進並提醒，中俄已成為最重要的戰略夥伴，美國現在最希望做的事情之一就是離間中俄關係，做夢都希望中俄兩國突然反目成仇；中國社會應該要有“戰略清醒”。

據該報道，不過截至上午11時，俄使館並未刪除或修改這篇在中國引發眾怒的文章。