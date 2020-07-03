傳香港抗爭釀秘組“流亡議會”

香港民主活動人士正在討論建立一個非官方的“流亡議會”。中央社今天引述消息報道稱，北京強推的“港區國安法”6月30日生效後，香港一片風聲鶴唳。透過為壓制異見而制定的港區國安法，嚴重威脅香港的自由和民主。流亡議會可以向北京和香港當局發出一個非常明確的訊號，即民主不必受制於北京。我們希望成立非官方的民間團體，必定能反映香港人的意見。相關人士拒絕透露議會的召開地點。

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據中央社今天引述消息報道說，香港活動人士擬組織“流亡議會”。根據路透社說，香港民主活動人士正在討論建立一個非官方的“流亡議會”（parliament-in-exile），藉此向北京當局傳遞自由不能被摧毀的訊息。前英國駐港總領事館職員鄭文傑在倫敦對路透社表示，“流亡議會可以向北京和香港當局發出一個非常明確的訊號，即民主不必受制於北京。我們希望成立非官方的民間團體，必定能反映香港人的意見”。

鄭文傑是香港人，曾任職英國駐港總領事館約兩年，去年“反送中”期間在中國大陸因“嫖娼”而遭中國國安拘留15天。之後，他獲得英國的庇護，並說自己是支持民主的活動人士。鄭文傑表示，“流亡議會”的構想還處於初期階段，但這樣的流亡議會將支持香港人民和香港的民主運動。但他拒絕透露議會的召開地點。

該報道說，鄭文傑說，“我們正在發展另一種爭取民主的方式。我們需要更聰明地應對不斷擴張的極權主義：他們正在展示更強大的壓制力量，因此我們的作法需要更細緻、更靈活”。當被詢及英國的滙豐銀行表示支持港區國安法時，鄭文傑說，英國政府應該和英國的資本家談談，讓他們明白民主的重要性。鄭文傑表示，在英國為數百萬香港居民提供獲得英國公民身份的途徑後，成千上萬的港人會來到英國。

北京強推的“港區國安法”6月30日生效後，香港一片風聲鶴唳。據路透社說，透過為壓制異見而制定的港區國安法，嚴重威脅香港的自由和民主。